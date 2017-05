2017-05-24 00:03:33.0

Stefan Bradl trauert um Teamkollegen

Motorsport: Honda-Pilot Nicky Hayden gestorben

„Ich bin tief berührt und traurig. Es war mir eine Ehre dein Teamkollege gewesen zu sein. Wir werden dich nie vergessen“ – diese Worte veröffentlichte Motorsportler Stefan Bradl, nachdem er die schreckliche Nachricht erhalten hatte. Der Zahlinger trauert um seinen Teamkollegen bei Red-Bull-Honda, Nicky Hayden. Der US-Amerikaner starb am Montagnachmittag in einem Krankenhaus im italienischen Cesena an den Folgen eines Verkehrsunfalls (wir berichteten).

Hayden war während einer Fahrradtour am vergangenen Mittwoch von einem Auto erfasst worden und wurde mit schweren Kopfverletzungen in Krankenhaus gebracht. Seitdem kämpfte der Superbikepilot und frühere MotoGP-Weltmeister um sein Leben. Via Twitter wünschte Bradl seinem Teamkollegen umgehend gute Besserung: „Hey Kumpel. Ich weiß, du kannst kämpfen. Meine Gedanken sind bei dir und deiner Familie.“ Nun erlag der 37-jährige Hayden seinen Verletzungen. Das Team um den Zahlinger Bradl steht unter Schock.

Bereits am Wochenende macht die Superbike-WM ihren nächsten Stopp in Donington (Großbritannien). Auf der Facebook-Seite von Stefan Bradl sprachen ihm seine Fans aber Mut zu: „Viel Kraft bei den nächsten Rennen, Stefan, jeder Punkt ist auch ein Punkt für Nicky“, heißt es dort.(sry-)