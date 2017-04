2017-04-15 00:05:32.0

Fußball-Kreisliga Steigt Aufsteiger Alsmoos noch höher?

Die heimstarken Petersdorfer empfangen den FC Affing zum Topspiel. Beide Teams sind 2017 noch ungeschlagen. Tabellenführer Ecknach steht vor schwerer Aufgabe Von Sebastian Richly

Wenn man bei den Fußballern der Kreisliga Ost rein nach den Punkten in diesem Jahr gehen würde, so käme niemand am FC Affing und am SSV Alsmoos-Petersdorf vorbei. Während sich der FCA aus fünf Spielen stolze 13 Punkte erspielte, blieb der Aufsteiger sogar in allen vier Begegnungen siegreich.

Durch diesen Lauf hat der SSV zum Spitzenquartett aufgeschlossen und kann bei einem Sieg gegen Affing (Anpfiff am Samstag um 17 Uhr) noch in den Aufstiegskampf eingreifen. Zwar hat das Team von Trainer Damir Mackovic derzeit sieben Punkte Rückstand auf die Tabellenspitze, allerdings mit dem Nachholspiel am Ostermontag in Pöttmes (Anpfiff 15 Uhr) noch ein Spiel in der Hinterhand. SSV-Sportdirektor Franz Echter will seinem Team aber keinen Druck machen: „Der liegt sicher nicht bei uns. Für uns ist es ein ganz normales Spiel gegen einen sehr guten Gegner.“ Vom Aufstieg will Echter derzeit nichts wissen und schiebt die Favoritenrolle den Affingern rüber: „Der Affinger Kader ist gespickt mit Topspielern. Von der Qualität und Breite her das Beste, was die Kreisliga Ost zu bieten hat.“ Alsmoos wolle lediglich seinen aktuellen Tabellenplatz fünf verteidigen. „Wir sind auch nicht so breit aufgestellt und haben ein paar angeschlagene Spieler. Das heißt, wir müssen wieder improvisieren“, ergänzt Echter. Das Hinspiel ging mit 3:1 an die Affinger, wobei der SSV sogar in Führung ging. „Das hätte auch anders ausgehen können. Wir werden alles geben und haben keine Angst.“

Denn nicht nur der FC Affing verfügt über sehr gute Spieler, auch der SSV hat Qualität in seinen Reihen. Allen voran Toptorjäger Stefan Simonovic. Der 27-Jährige hat bereits 24 Tore in 17 Spielen erzielt und war auch beim 1:0-Sieg vergangene Woche in Rehling der entscheidende Mann. Er sorgte auch im Hinspiel für die Führung der Petersdorfer. Überhaupt braucht sich der Aufsteiger nicht zu verstecken. Gerade zu Hause zeigt sich der SSV bärenstark. Nur eine Heimniederlage gab es bislang. Zuletzt gelang ein 1:0 gegen den Tabellendritten Griesbeckerzell. Auch Affings Trainer Manfred Kämpf sieht den Gegner im Aufwind: „Die haben mit Simonovic, Brnadic und Co. gerade offensiv sehr gute Spieler. Außerdem ist es in Petersdorf immer schwierig zu gewinnen. Das wird ein Duell auf Augenhöhe, die Chancen stehen 50 zu 50.“ In diesem so wichtigen Spiel kann der Coach voraussichtlich wieder auf Tobias Jorsch und Giuliano Manno zurückgreifen: „Tobias hat schon gegen Langenmosen 20 Minuten gespielt. Beide werden erst einmal auf der Bank Platz nehmen.“ Gleiches gilt für Florian Süß, der nach einer Knöchelverletzung seit fast einem Jahr erstmals wieder im Kader steht: „Er hat schon mittrainiert und macht einen guten Eindruck. Ich freue mich für ihn. Er kämpft und haut immer alles rein“, so Kämpf. Dass für den Absteiger nach dem Sieg gegen Langenmosen gleich das nächste Spitzenspiel ansteht, sieht der Trainer positiv: „Wir sind dann motivierter, als wenn wir gegen ein Team aus dem Tabellenkeller spielen. Dann haben wir oft nicht die richtige Einstellung. Wir müssen kämpfen und laufen, nur dann können wir gewinnen.“

Aufgrund der engen Tabellensituation an der Spitze gibt es beinahe jede Woche ein Spitzenspiel. An diesem Wochenende gibt es sogar ein zweites, denn Tabellenführer VfL Ecknach empfängt den Vierten Langenmosen. Der Wintermeister holte 2017 erst drei Punkte und hat mittlerweile sechs Punkte Rückstand auf die Spitze. Bei einem Sieg der Ecknacher dürfte der Konkurrent schon fast weg sein im Aufstiegsrennen.

Ein wichtiges Spiel steht auch für den TSV Kühbach an. Der Aufsteiger fiel durch vier Niederlagen am Stück auf einen Abstiegsplatz zurück und braucht nun dringend Punkte, um den Anschluss nicht zu verlieren. Nun empfangen die Kühbacher mit dem TSV Pöttmes ein Team, das zuletzt gegen den Vorletzten Thierhaupten verlor.