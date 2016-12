2016-12-27 00:03:34.0

Steinherr läuft unter die besten Fünf

Aichacher Teamkollege Michael Harlacher mit Bronze

Im Abschlussrennen der Winterlaufserie der TG Viktoria Augsburg konnte Michael Harlacher vom LC Aichach nochmals das Treppchen erklimmen. Auf dem welligen 9,3-Kilometer-Kurs in den Westlichen Wäldern (Landkreis Augsburg) wurde der Blondschopf Dritter in 33:51 Minuten. Zwei Plätze neben dem Siegerpodest durfte sich sein Vereinskamerad Georg Steinherr aufstellen –er war die fünftbeste Zeit in 34:18 Minuten gelaufen; seine Alterskollegen distanzierte der M50-Athlet deutlich. Einen Top-20-Platz sowie die M45-Bronzemedaille errang Martin Bichlmeier in 38:09 Minuten. Der Mauerbacher Rudolf Hartl wurde 37. und M60-Zweiter in 40:56 Minuten.

Tagesschnellster war zum dritten Mal Johannes Hillebrand (LG Stadtwerke München) in 30:40 Minuten. Er holte sich damit auch den Gesamtsieg. Harlacher und Steinherr landeten im Serienranking auf den Plätzen sechs und sieben. Steinherr gewann zudem die Altersklassenwertung. So wie auch der M30-Mann Andreas Kigele (LC Aichach) als Gesamt-Elfter. Martin Bichlmeier wurde als Gesamt-21. mit M45-Silber belohnt. Christian Bayr erhielt als 34. M30-Bronze, Rudolf Hartl M60-Silber als 40. Die Frauenwertung gewann Steffi Mairoser (LG Reischenau-Zusamtal) vor der Meringerin Petra Stöckmann. (hokr)