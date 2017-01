2017-01-04 10:00:00.0

Sportler des Jahres Stimmen Sie für Ihren Favoriten ab

Unter elf Athleten können Sie den Sportler des Jahres 2016 wählen. Momentan liegt Basketballer Alex Eberlein vorne. Die Abstimmung läuft noch bis zum 12. Januar. Von Sebastian Richly

Wie in den vergangenen drei Jahren suchen die Aichacher Nachrichten auch in diesem Jahr nach dem besten Sportler des Jahres. Gewürdigt werden sollen Sportler aus unserer Region, aus Ihrem Verein oder Ihrer Nachbarschaft, die 2016 auf ihre Art und Weise großartige Leistungen vollbracht haben. Elf Monatssieger haben die Abstimmungen zutage gebracht. Gewinner sind sie bereits, nun können sie sich noch die Krone aufsetzen und AN-Sportler des Jahres werden.

Das große Finale läuft noch bis Donnerstag, 12. Januar, 12 Uhr. Weil Basketballer Alex Eberlein per Telefon, SMS und im Internet viele Stimmen gesammelt hat, führt er mit 50 Prozent (Stand Dienstagabend) vor Triathlet Josef Weber (18 Prozent). Allein bei der SMS-Abstimmung fallen aktuell 83 Prozent der Stimmen auf Eberlein. Deutlich enger geht es bei der Online-Abstimmung zu. Hier führt Josef Weber mit über 550 Stimmen vor Eberlein, Läufer Michael Harlacher und Schützin Paula Schapfl.

Entschieden ist aber noch nichts. Hoffen auf den Titel AN-Sportler des Jahres dürfen noch alle. Um zu gewinnen, müssen die Kandidaten weiter punkten. An Ihnen, liebe Leser, liegt es nun, für ihren Favoriten abzustimmen. Auch wenn sie es alle verdient hätten, AN-Sportler des Jahres kann nur einer werden.

Wer wird AN-Sportler des Jahres 2016? Der Ausdauernde. Qualifiziert für die Wahl zum AN-Sportler des Monats Januar hatte sich Frank Schlecht durch seinen Sieg beim Gundelsdorfer Wintercross Ende Januar.

Sportler des Jahres: Worum geht es?

Bei der Gala zu Deutschlands Sportler des Jahres stehen jährlich die ganz Großen des Profisports im Mittelpunkt. Die Berühmtheiten, die Stars und Sternchen – die Sportwelt liegt ihnen zu Füßen.

Die Sieger strahlten auch diesmal um die Wette. Bei den Frauen überzeugte Tennisspielerin Angelique Kerber die Jury. Mit ihrem Power-Tennis gewann die 28-Jährige gleich zwei Grand-Slam-Titel und ist mittlerweile die Nummer eins der Tenniswelt. Auch Turner Fabian Hambüchen darf mit seinem Olympia-Sieg am Reck nicht zu Unrecht die Trophäe entgegennehmen. Wer dort oben auf der Bühne steht, dem ist die Aufmerksamkeit sicher.

Natürlich beeindrucken diese Leistungen. Wenn die Aichacher Nachrichten ihren Sportler des Jahres wählen, geht es nicht ganz so pompös und glitzernd zu. Soll es auch nicht. Denn das würde nicht zu dieser Abstimmung passen. Gewürdigt werden Sportler aus unserer Region, aus dem eigenen Verein oder der Nachbarschaft, die auf ihre Art und Weise großartige Leistungen vollbracht haben. Die ihre Freizeit opfern, um höher, schneller und weiter zu laufen, zu werfen oder zu springen. Allesamt sind sie Sportler, die von den Lesern unserer Zeitung für ihren Einsatz und Erfolg belohnt wurden, indem sie zum jeweiligen AN-Sportler des Monats gekürt wurden.

Elf Monatssieger haben die Abstimmungen zutage gebracht. Gewinner sind sie bereits alle. Jeder für sich hat seine eigene Leistung vollbracht. Nun können sie sich noch die Krone aufsetzen und AN-Sportler des Jahres 2016 werden. Das große Finale am Ende des Jahres steht an. Gesucht wird der Nachfolger von Leon Ehleider. Der Kartfahrer hatte 2015 die Wahl für sich entschieden. Neben Ruhm und Ehre dürfen sich die ersten drei Gewinner über attraktive Preise freuen. Dass es bei der Abstimmung spannend wird, dafür haben Sie, liebe Leser, bereits im Vorfeld gesorgt: mit einem ungemein ausgeglichenen Kreis von Kandidaten, die in unterschiedlichen Sportarten für Furore gesorgt haben. In Kurzporträts lernen Sie auf dieser Seite die elf Monatsgewinner dieses Jahres und ihre herausragenden Leistungen nochmals in gestraffter Form kennen.

Die Kandidaten zum AN-Sportler des Jahres Wer wird AN-Sportler des Jahres? Das sind die elf Kandidaten. Foto: Martin Kropf

Das sind die elf Kandidaten

Januar: Läufer Frank Schlecht

Qualifiziert für die Wahl zum AN-Sportler des Monats Januar hatte sich Frank Schlecht durch seinen Sieg beim Gundelsdorfer Wintercross Ende Januar. Die Wahl gewann der 38-Jährige deutlich. Mit 56 Prozent der Gesamtstimmen machte er als Erster die Nominierung für die Abstimmung zum Sportler des Jahres klar. „Ich freu mich riesig über diesen Titel.“

Vor allem freut sich Schlecht aber für seinen Sport: „Ich bin froh, dass der Laufsport dadurch etwas mehr Beachtung in der Region findet.“ Seine Leistungen sind konstant. Auch im Jahr davor überzeugte Schlecht. Bei der Wahl zu Aichachs Sportler des Jahres 2015 landete er auf dem zweiten Platz.

Der Kühbacher, der für den LC Aichach an den Start geht, läuft zwischen 70 und 100 Kilometer die Woche und überzeugt sowohl als Leichtathlet als auch als Triathlet. Sein Geheimnis: „Ich konzentriere mich ganz auf mich selbst.“ Mit 24:41 Minuten hat der Kühbacher die 26. Auflage des Gundelsdorfer Wintercross gewonnen. Auf der anspruchsvollen 6800 Meter langen Strecke lief er einen Vorsprung von 14 Sekunden auf den Zweitplatzierten heraus.

Februar: Skifahrer Simon Ruisinger

Mit einem unwiderstehlichen Endspurt hatte Skifahrer Simon Ruisinger die AN-Sportlerwahl des Monats Februar für sich entschieden. Der 19-Jährige aus dem Pöttmeser Ortsteil Osterzhausen kam am Ende auf 50 Prozent der Stimmen.

Eine andere Premiere feierte er nur wenige Wochen zuvor. Bei den Landkreismeisterschaften im Skifahren war der 19-Jährige in Grasgehren siegreich. Zwar war der Mechatronik-Student schon öfters vorne gelegen, für den Gesamtsieg hatte es aber auch aufgrund so manchen Sturzes noch nie gereicht. Er fährt Ski, seit er vier Jahre alt ist. Im Winter ist er jedes Wochenende ein oder zweimal beim Skifahren. Speziell den Riesenslalom hat er aber nicht trainiert. Vielleicht hatte er auch deshalb nicht wirklich mit dem Landkreistitel gerechnet. Umso größer war die Freude. Bei seinem Verein, den Aichacher Grubetfreunden, war Ruisinger übrigens noch nie Vereinsmeister. Dafür engagiert er sich dort als Skilehrer.

Der schnelle Skifahrer hat aber noch andere Talente. Im Fußball hat der Osterzhauser bereits große Erfolge gefeiert. Mit der Hollenbacher A-Jugend wurde er zweimal in Folge Landkreispokalsieger.

März: Keglerin Ramona Horvath

Als Ramona Horvath von ihrer Nominierung zur AN-Sportlerwahl erfuhr, konnte die 19-Jährige ihre Freude nicht zurückhalten. „Das ist ja cool“, sagte sie. Sportlich gesehen hatte die Keglerin des KC Pöttmes im März viel zu Lachen. Bei der Kreismeisterschaft in Mühlried landete sie überraschend auf dem dritten Platz.

Noch überraschender war Horvaths dritter Rang bei der schwäbischen Meisterschaft in Zuchering. Mit diesem Erfolg qualifizierte sich die 19-Jährige für die bayerische Meisterschaft im Sprintkegeln. Für die Fachoberschülerin ist Kegeln aber nicht nur Sport: „Da kann ich abschalten. Kegeln ist für mich der perfekte Ausgleich zum Alltag.“

Durch ihre Leistungen räumte sie dann auch bei der Wahl zum AN-Sportler des Monats März ab. Obwohl die Studentin sich damals gerade im Prüfungsstress befand, konnte sie genügend Freunde und Sportkameraden zur Abstimmung bewegen. Am Ende standen 64 Prozent der Stimmen zu Buche, dennoch war die Wahl enger, als es das Ergebnis auf den ersten Blick verrät. „Super, das ist eine Bestätigung für mich und für meinen Sport“, freute sich Ramona Horvath.

April: Schützin Paula Schapfl

Auf der Olympiaschießanlage in Garching-Hochbrück feierte Sportschützin Paula Schapfl im April ihren größten Erfolg. In einem spannenden Finale setzte sich die Todtenweiserin in der Schülerklasse nach einem Krimi nach 45 Minuten durch und wurde oberbayerische Meisterin. Eine historische Leistung, denn damit ist die Zehnjährige die Erste ihres Vereins Gemütlichkeit Todtenweis überhaupt, der das gelingt.

„Ich hätte nicht einmal damit gerechnet, dass ich überhaupt ins Finale komme. Ich war viel zu aufgeregt“, erzählt sie. Folgerichtig erhielt sie die Nominierung zum Sportler des Monats. Mit 65 Prozent der Stimmen traf sie auch hier voll ins Schwarze. Die Nachwuchsschützin dominierte aber nicht alle Kanäle, vor allem online und per Telefon bekam sie viel Unterstützung. „Das ist schön“, freute sie sich hinterher.

Das Talent hat sie von ihrem Papa und ihrem Onkel mitbekommen. Beide haben ihr das Schießen beigebracht und sind selbst aktive Schützen in Todtenweis, Onkel Paul sogar Jugendleiter des Gaus Aichach. „Es macht mir sehr großen Spaß“, sagt die Zehnjährige über ihr Hobby. Ansonsten betreibt sie Taekwondo und spielt gerne Flöte.

Mai: Triathlet Josef Weber

Eigentlich ist Josef Weber Radfahrer. Diese Sportart betreibt der Aresinger (Kreis Neuburg-Schrobenhausen) seit seiner Jugend für den RSC Aichach. Zwei Hüftoperationen zwangen den gebürtigen Aichacher allerdings dazu, etwas kürzerzutreten. Ans Aufhören hat Weber aber nie gedacht.

Stattdessen betreibt der 56-Jährige seit Kurzem Triathlon und Duathlon. Letzterer ist eine Ausdauermehrkampfsportart, bei der die Einzeldisziplinen in der Reihenfolge Laufen, Radfahren, Laufen absolviert werden. Bei seiner ersten bayerischen Meisterschaft im Mai landete er in seiner Altersklasse sofort auf Platz eins. Seine Endzeit nach zehn Kilometer Laufen, 42 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen: 2:16:15 Stunden. „Das war schon ein bombiger Erfolg“, sagt Weber rückblickend.

Mit dieser Leistung gewann Weber dann auch die Wahl zum Sportler des Monats. Auch hier war er auf Anhieb vorne und konnte von seinen Konkurrenten nicht mehr eingeholt werden. Am Ende holte der 56-Jährige starke 69 Prozent aller Stimmen und verwies seine deutlich jüngeren Konkurrenten auf die Plätze.

Juni: Leichtathletin Johanna Ostermair

Quasi aus dem Stand hat sich Johanna Ostermair im Juni den schwäbischen Meistertitel im Siebenkampf geholt. Denn eigentlich trainiert die 17-Jährige aus dem Aichacher Stadtteil Untergriesbach gar nicht für den Mehrkampf. Ihre Paradedisziplin sind die 400 Meter Hürden. Über diese Distanz wurde sie bei den süddeutschen Meisterschaften Dritte.

Bei all den Erfolgen qualifizierte sie sich für die Wahl zur Sportlerin des Monats, die sie knapp gewann – zwei der drei Kanäle entschied die flexible Leichtathletin für sich. Ostermair ist keine Einzelkämpferin. Im Team war die Schülerin des Aichacher Deutschherren-Gymnasiums, die 2017 ihr Abitur macht, vergangenen Monat erfolgreich. Mit der 4x400-Meter-Staffel der LG Aichach-Rehling qualifizierte sie sich für die deutsche Meisterschaft der Senioren im nächsten Jahr.

Um ihre Ziele zu erreichen, trainiert Ostermair meist fünfmal pro Woche. Nicht nur der sportliche Aspekt, auch die tolle Gemeinschaft und der Teamgeist treiben sie an. Das harte Training hat sie bereits in beachtliche Erfolge umgemünzt. Ihr großes Ziel ist es, einmal bei einem internationalen Wettbewerb dabei zu sein.

Juli: Läufer Michael Harlacher

Michael Harlacher lässt der Konkurrenz bei regionalen Langstreckenläufen derzeit keine Chance – erst beim Aichacher Stadtlauf, dann beim Hilgertshauser Hügellauf und zuletzt bei der Waldserie in Adelsried. Überall steht der Langstreckenläufer ganz oben auf dem Podest. Und diese Erfolgsserie führt er auch neben der Strecke fort.

Bei der Wahl zum AN-Sportler des Monats Juli gewann Harlacher –und das deutlich. Wie auch bei seinen Langstreckenläufen bewies der Odelzhauser die nötige Ausdauer und setzte sich durch. Der 36-Jährige vom LC Aichach gewann die Abstimmung in allen drei Kanälen (Telefon, SMS und Internet) mit großem Abstand. Auf sage und schreibe 85 Prozent kommt Michael Harlacher im entscheidenden Gesamtergebnis – eine klare Sache. Kurz darauf holte er sich in Mering den Titel bei den Einzel-Landkreismeisterschaften.

„Das ist ja eine super Sache“, freute sich der Läufer. Harlacher ist in Dachau als Postzusteller tätig, dort wurde man in einer Betriebssportgruppe auf ihn aufmerksam. Sein Laufkalender ist seitdem immer voll. Egal ob Marathon in Augsburg, Postmeisterschaft oder B2Run-Finale in Berlin.

August: Dreikämpferin Johanna Konrad

Johanna Konrad springt, wirft und sprintet oft weiter und schneller als ihre Konkurrenz. Bei der Landkreismeisterschaft im Josef-Bestler-Stadion schnappte sich die Adelzhauserin im Trikot des LC Aichach den ersten Platz beim 1800-Meter-Lauf in ihrer Altersklasse. Hauchdünn schrammte sie anschließend im Dreikampf an der Goldmedaille vorbei und landete auf Rang zwei.

Im August hat sich die Elfjährige ihren nächsten Titel gesichert: Sie gewann die Wahl zum AN-Sportler des Monats – und das mit souveränem Abstand. Sie gewann die Abstimmung in allen drei Kanälen. Auf deutliche 72 Prozent kommt Johanna Konrad im entscheidenden Gesamtergebnis – eine klare Sache. Johanna Konrad freute sich sehr über ihren Sieg bei der Abstimmung: „Toll, das ist super.“

Nach der Abstimmung war dann erst einmal Pause, ehe die Dreikämpferin dann Ende Oktober beim Dinkelscherber Herbstcrosslauf Zweite über 1350 Meter in ihrer Altersklasse wurde. Ihre Zeit: 5:12 Minuten. Nicht nur in der Leichtathletik glänzt sie mit ihrer Flexibilität: Sie kickt beim BC Adelzhausen und spielt Trompete.

September: Schützin Carolina Müller

Carolina Müller hat sich in diesem Jahr einen Traum erfüllt. Die 16-jährige Sportschützin schoss bei den Jugend-Gaumeisterschaften des Landkreises am genauesten und darf sie sich seither Gauschützenkönigin nennen. Auch in der Saison läuft es für die Schülerin des Deutschherren-Gymnasiums in Aichach gut. Mit Adlerhorst Sulzbach liegt sie in der Jugend auf Platz vier. Bei den Bestschützen liegt sie auf Platz zwei der gesamten Liga.

So eng es oft beim Schießen zugeht, so knapp war auch die Entscheidung bei der Sportlerwahl. Denn Müller gewann mit 50 Prozent der Stimmen nur denkbar knapp vor Ringer Julien Frey. Viel wichtiger als ihre Erfolge ist für sie aber das Miteinander: „Ich liebe die Kameradschaft unter den Vereinsmitgliedern.“ Zum Schießen kam sie durch ihren Vater Otto. Im Alter von zehn Jahren nahm sie erstmals das Gewehr ihres Opas in die Hand. Mit diesem schießt Carolina Müller noch heute.

Ehrgeizig wie sie ist, möchte sie auch bei der Wahl zum Sportler des Jahres voll ins Schwarze treffen. Dann geht es nicht wie beim Schießen um Millimeter, aber vielleicht ähnlich dramatisch zu.

Oktober: Tischtennisspieler Daniel Konrad

Obwohl Daniel Konrad erst 15 Jahre alt ist, nimmt es der Tischtennisspieler bereits mit den Erwachsenen auf. Beim TSV Aichach sorgt er sowohl bei den Junioren wie auch den Senioren für Aufsehen. Ungeschlagen blieb Konrad im Oktober und war ein Punktegarant für seine Teams. Nebenbei sicherte er sich den Titel Sportler des Monats.

Die Entscheidung war durchaus knapp. Denn nicht alle drei Kanäle (Telefon, SMS, online) entschied er für sich. Zwar stimmten satte 59 Prozent der SMS-Wähler und noch bessere 60 Prozent der Telefonanrufer für den Tischtennisspieler. Bei der Abstimmung im Internet war das Ergebnis dagegen anders. Insgesamt kam Daniel Konrad auf 50 Prozent der Stimmen und holte sich verdient den Titel.

Daniel Konrad kam mit seiner Familie vor einem Jahr aus Stuttgart nach Aichach. Tischtennis half ihm, sich schnell zurechtzufinden. An der Tischtennisplatte hat der nervenstarke Angriffsspieler ebenfalls keine Berührungsängste. Im neuen Jahr rückt er aufgrund seiner starken Leistungen in die zweite Männermannschaft des TSV Aichach auf. In der Jugend ist er aktueller Kreismeister seiner Altersklasse.

November: Basketballer Alex Eberlein

Für einen Basketballer ist Alex Eberlein nicht unbedingt groß. 1,88 Meter misst der vielseitige Spieler vom TSV Aichach. Der 26-Jährige ist auf dem Spielfeld fast überall zu finden, egal ob als Korbjäger auf der Außenposition oder Ballkämpfer unter dem Korb gegen die „großen Jungs“. „Ich spiele dort, wo ich der Mannschaft helfen kann“, sagt Eberlein, der seit mehr als zehn Jahren für die Paarstädter auf Korbjagd geht. Mit 202 Punkten führt er die Statistik der Bezirksliga an. Mehr als 22 Punkte gelingen ihm im Schnitt.

Besonders effektiv war Eberlein im November. In vier Spielen kam er auf satte 113 Zähler. Damit sicherte er sich den Titel zum AN-Sportler des Monats November. Am Ende setzte sich der Korbjäger mit 59 Prozent der Stimmen durch. Vor allem online stimmten die Leser kräftig für Eberlein ab. 85 Prozent der insgesamt mehr als 700 abgegebenen Stimmen fielen auf den 26-Jährigen.

Eberlein wird auch diesmal um den Sieg kämpfen. Trotz gebrochenem Zeh ging er für den TSV auf’s Parkett. Lob gab es für diese Einstellung von Trainer Marius Stancu: „Er hat wirklich auf die Zähne gebissen und dem Team geholfen.“

Sportler des Jahres: Auf die Stimmen kommt es an

Ob nun Schütze, Läufer oder Leichtathlet – Sie haben die Wahl und machen abermals einen Sportler aus unserer Region glücklich. Tausende Stimmen sind in den vergangenen Monaten bei den Abstimmungen abgegeben worden. Vielen Dank dafür. Sie dokumentieren, dass jeder Einzelne die Wahl zum Sportler des Jahres verdient hätte. An Ihnen, liebe Leser, liegt es nun, sich ein weiteres Mal für Ihren Liebling zu entscheiden.

Am gewohnten Prozedere ändert sich auch in diesem Jahr nichts. Wie bei den Monatswahlen können die Stimmen per Telefon, per SMS oder auf unserer Internetseite abgegeben werden. Die Wahl läuft bis Donnerstag, 12. Januar, 12 Uhr. Bis dahin werden wir Sie in unserer Zeitung immer wieder darüber informieren, welcher Sportler gerade vorne liegt und welche Kandidaten noch dringend Ihre Unterstützung benötigen. Viel Spaß beim Mitmachen und viel Erfolg den Kandidaten!

