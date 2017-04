2017-04-15 00:05:29.0

Fußball-Bezirksliga Stoppt Hollenbach die Konkurrenz erneut?

TSV ist am Osterwochenende gleich doppelt gefordert. Warum Verteidiger Dominik Stark die Aufstiegsambitionen dämpft und Platz vier schon eine Sensation wäre

Doppelschicht an Ostern: Am Samstag gastiert der TSV Hollenbach um 15 Uhr beim VfR Neuburg, am Ostermontag geht’s dann zum FC Lauingen, wo um 15 Uhr das abgebrochene Hinspiel neu angepfiffen wird. Die Ausgangslage ist nicht so schlecht.

Erstens können die Rotweißen nach dem längst gesicherten Klassenerhalt befreit aufspielen, zweitens fühlen sie sich gerade in der Fremde pudelwohl, was die tolle Auswärtsbilanz von acht Erfolgen bei nur zwei Niederlagen verrät. Drittens haben sie in den Hinspielen sowohl gegen Neuburg, wo sie aus einem 1:4-Rückstand noch ein 4:4 machten, als auch gegen Lauingen beim jüngsten 3:2-Erfolg bewiesen, dass sie mithalten können. Neuburg hat seinen Status als Überflieger inzwischen etwas verloren, landete aber beim BC Adelzhausen jüngst einen Dreier (3:2). Damit meldete sich das Team von Trainer Christian Krzyzanowski zumindest im Kampf um die Vizemeisterschaft zurück.

Im Lauinger Auwaldstadion dagegen wissen die Hollenbacher ganz genau, was sie erwartet. Ein keineswegs zimperlicher Gegner, getrieben von enormer Kampfkraft, der nach der Pleite am Krebsbach auf Revanche pocht. Außerdem benötigt das Team von Thomas Holzapfel noch den ein oder anderen Zähler für den sicheren Klassenverbleib. Auch Hollenbachs Vizekapitän Dominik Stark, Schütze des 3:2-Siegtores gegen Lauingen, weiß um die Schwere der beiden Gastspiele: „Wir müssen Respekt, aber keine Angst vor Neuburg und Lauingen haben.“ Für den 25-jährigen TSV-Dauerbrenner, der in allen Saisonspielen zum Einsatz kam, sind Tugenden wie Einsatzwille und hohe Laufbereitschaft der Schlüssel zum momentanen Erfolg. „Erfolg macht natürlich immer Spaß, aber wir sind schon ein eingeschworener Haufen, arbeiten gut im Training und organisieren regelmäßig Mannschaftsabende“, so Stark. Angesprochen auf das Thema Aufstiegsambitionen wirkt der 25-Jährige, der sämtliche Nachwuchsmannschaften durchlief, merklich zurückhaltend, fast schon verlegen: „Natürlich können wir theoretisch noch Platz zwei erreichen, doch ich traue mich behaupten, dass das eigentlich keiner ernsthaft in Erwägung zieht.“

Der Abwehrspieler denkt schon einen Schritt weiter: „Eine Relegation würde die kräfteraubende Runde noch mehr in die Länge ziehen und die kommende Saison, wo es wieder nur darum geht, die Klasse zu erhalten, in jedem Falle beeinträchtigen“, gibt er zu bedenken. „Als neues Ziel haben wir uns Platz fünf gesetzt.“ Damit würde das Team die Platzierung der Bezirksligamannschaft von 1997/98 einstellen. „Platz vier wäre das beste Ergebnis der Vereinsgeschichte.“ Zum Spiel am Ostermontag wird ein Fanbus eingesetzt (Abfahrt 12:30 Uhr). (mika)