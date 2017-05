2017-05-15 00:05:52.0

Fußball-Kreisklasse Stotzard kassiert ein halbes Dutzend

DJK unterliegt beim SC Mühlried mit 1:6. Oberbernbach trifft im Heimspiel gegen den SV Ried dreimal, geht aber dennoch leer aus. FC Affing II bejubelt nach 3:1-Sieg beim Schlusslicht Sielenbach den Erhalt der Liga Von Reinhold Rummel

Bereits am Donnerstagabend eröffnete der TSV Friedberg mit einem 3:2-Sieg gegen den TSV Dasing den 23. Spieltag in der Kreisklasse Aichach. Spitzenreiter FC Gerolsbach legte am Samstag mit einem 1:0-Auswärtserfolg bei den Wanderfreunden Klingen nach.

WF Klingen – FC Gerolsbach 0:1

Bis zur 86. Minute musste der Spitzenreiter auf den erlösenden Siegtreffer warten. Dann versenkte Alexander Tyroller mit einem flach getretenen Freistoß den Ball hinter Torhüter Johannes Jäger zum 1:0 für Gerolsbach. Damit ist der Aufstieg der Gäste in die Kreisliga perfekt. „Wir haben es dem künftigen Meister nicht einfach gemacht“, analysierte Berichterstatter Peter Rösele die packenden 90 Spielminuten. In der kampfbetonten Partie hatte Andreas Jäger vor dem Wechsel nach einem Eckball die größte Chance für die Heimelf zum Führungstreffer, den aber Schlussmann Sebastian Ickes verhinderte.

Tor 0:1 Tyroller (86.) Zuschauer 90 Schiedsrichter Erich Plepla.

TSV Sielenbach – FC Affing II 1:3

Jubelnd lagen sich die Affinger nach dem Schlusspfiff des Unparteiischen Daniel Maurer in den Armen. Mit dem 3:1-Auswärtserfolg beim Schlusslicht in Sielenbach ist der Klassenverbleib der Pistauer-Elf eingetütet. Dagegen herrschte bei der Heimelf Tristesse. Sportlicher Leiter Gino Raccosta sah die Nowak-Elf durchwegs gleichwertig: „Wir hatten sogar die klar besseren Möglichkeiten im ersten Spielabschnitt.“ Christian Obeser und Martin Lechner scheiterten aber knapp vor dem Gehäuse von Schlussmann Marc Kloß. Und selbst nach der Roten Karte gegen Christoph Ankner, der nach einer halben Stunde zu ungestüm mit dem Ellbogen zu Werke ging, war Sielenbach am Drücker. Nach 53 Minuten sah Gästespieler Timo Schubach die Ampelkarte. Sielenbach wurde noch mutiger und wurde ausgekontert. Zwei kapitale Aufbaufehler nutzte Markus Kurz zu einem Doppelschlag. Dominik Schneider verkürzte wenig später auf 1:2, aber als Jörg Metzger die Großchance zum Ausgleich verpasste, war Affing nicht mehr zu stoppen. Kurz machte den Deckel mit dem dritten Tagestreffer drauf. „Wir haben engagiert gespielt, uns aber leider wie so oft nicht belohnt“, zog Raccosta sein Fazit.

Tore 0:1 Kurz (67.), 0:2 Kurz (70.), 1:2 Schneider (72.), 1:3 Kurz (90.) Rot Ankner (TSV, 33.) Gelb-Rot Schubach (FCA, 53.) Zuschauer 70 Schiedsrichter Daniel Maurer.

SC Oberbernbach – SV Ried 3:4

„Heute hat man deutlich gemerkt, dass bei beiden Mannschaften die Luft in der zu Ende gehenden Saison draußen war“, stellte SCO-Vorstand Erasmus Großmann fest. Die Zuschauer bekamen dabei sieben Treffer serviert. „Wobei man klar festhalten muss, dass durch das Fehlen unseres Stammkeepers Alexander Tschmir der ruhende Organisator fehlte“, so Großmann. Ersatzschlussmann Peter Pallmann traf aber an den Gegentreffern keine Schuld, wollte der SCO-Berichterstatter klar festhalten. Beide Reihen hatten ihre Offensivkräfte bestens eingestellt, die das leichtfertige Agieren der Abwehrreihen zu tollen Treffern nutzten. Oberbernbach kam nach einem 1:3-Rückstand wieder ins Spiel zurück, musste aber drei Minuten vor dem Ende den 3:4-Gegentreffer durch den eingewechselten Lorenz Hintersberger hinnehmen.

Tore 0:1 Stiller (18.), 1:1 Miesl (43.), 1:2 Baur (45.), 1:3 Birkmeier (55.), 2:3 Kratzenberger (65.), 3:3 Güner (72.), 3:4 Hintersberger (87.) Gelb-Rot Lukas Meisetschläger (90./Ried) Zuschauer 50 Schiedsrichter Florian März.

SC Mühlried – DJK Stotzard 6:1

Von einem auch in der Höhe verdienten Sieg sprach SCM-Abteilungsleiter Harald Reisner: „Wir haben bis auf die Anfangsminuten die Partie klar dominiert und konnten einen klaren Heimerfolg verbuchen.“ Christoph Schwegler rüttelte den Tabellenzweiten mit einem tollen Freistoßtreffer nach nur vier Minuten richtig wach. Sechs Minuten später gelang Stefan Jocham bereits mit einem Schuss der Ausgleich. Dann hatte man noch mal Glück, als Schwegler einen weiteren Freistoß an die Latte platzierte. Im Gegenzug traf Jocham auf Zuspiel von Lukas Koppold zur 2:1-Führung. Dennis Zylowski erhöhte noch vor dem Wechsel der Seiten auf 3:1. Auch im zweiten Abschnitt agierte die Heimelf sehr offensiv. Stefan Jocham traf zum 4:1 und Lukas Koppold zum 5:1. Das halbe Dutzend machte Tobias Göbel per Foulelfmeter perfekt.

Tore 0:1 Schwegler (4.), 1:1 Jocham (10.), 2:1 Jocham (23.), 3:1 Zylowski (38.), 4:1 Jocham (54.), 5:1 Koppold (65.), 6:1 Göbel (86.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Alfons Speckner.

DJK Gebenhofen – Gundelsdorf 2:0

„Unser Sieg war eigentlich nie in Gefahr“, stellte DJK-Coach Norbert Jemiller nach der Betrachtung der 90 Spielminuten fest. Die Partie, die aufgrund eines heftigen Gewitterschauers für 20 Minuten unterbrochen wurde, sah eine sehr aggressiv agierende Heimelf, die dem Gast keinen Raum zur Entfaltung lies. Für die Pausenführung sorgte Florian Winkler mit einem feinen Freistoß-Aufsetzer, nachdem zuvor Michael Eibel gefoult worden war. Nach dem Wechsel war Eibel der Wegbereiter für die Entscheidung, als er sich auf der Außenbahn durchsetzte; seinen Rückpass drückte Philip Bachmeir zum 2:0-Endstand über die Torlinie.

Tore 1:0 Winkler (39.), 2:0 Bachmeir (75.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Simon Speckner.

Wulfertshausen – Inchenhofen 1:4

Bereits nach nur fünf Minuten musste der abstiegsbedrohte SV Wulfertshausen den ersten Treffer durch Christopher Kneifl hinnehmen. „Dann haben wir aber sehr gefällig agiert“, stellte Pressesprecher Christian Lechner fest. Bis zur Roten Karte gegen Marcel Schwankhart wegen einer Notbremse war der SVW gleichwertig. Zudem erzielte Adrian Würsching in Unterzahl den Ausgleich. Als nach dem Wechsel die Kräfte schwanden und Torhüter Kai Vollbracht Chancen der Gäste zunichte machte, brachte TSV-Spielführer Maximilian Heilgemeier Inchenhofen auf die Siegerstraße. Kajetan Schaffer legte zwei weitere Treffer nach.

Tore 0:1 Kneifl (5.), 1:1 Würsching (45.), 1:2 Heilgemeier (62.), 1:3 Schaffer (81.), 1:4 Schaffer (90.) Zuschauer 60 Schiedsrichter Roland Tomaschek.