2018-01-15 00:05:01.0

Handball-Bezirksoberliga TSV Aichach bleibt gegen Bobingen auf Erfolgskurs

Heimspiel wird im zweiten Abschnitt zu klarer Angelegenheit. Mann aus zweiter Reihe erweist sich als bester Torschütze Von Johann Eibl

Wer die Handballer des TSV Aichach nach der Niederlage zum Jahresstart vor einer Woche in Günzburg in einer Krise wähnte, der hatte sich getäuscht. Am Samstag bezwangen sie zu Hause den TSV Bobingen mit 32:23 Toren, blieben im siebten Heimspiel in dieser Runde ohne Punktverlust und gehören damit weiter der Spitzengruppe in der Bezirksoberliga an.

Die Ausgangsbasis war diesmal nicht gerade die allerbeste. Im rechten Rückraum fehlte Philipp Dachser, der beruflich verhindert war. Felix Schilberth war nach seiner Grippe noch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte, doch mit vier Treffern meldete er sich eindrucksvoll zurück. „Das passt schon“, meinte Trainer Manfred Szierbeck hinterher. Mit der Leistung vor dem Wechsel war er nicht so recht glücklich, danach lief es weitgehend in seinem Sinne: „Zweite Halbzeit war schon eine klare Angelegenheit.“ Da bauten die Gastgeber ihren Vorsprung von vier auf neun Treffer aus. Darum durfte der Coach danach von einer „geschlossenen Mannschaftsleistung“ sprechen.

Bereits der Auftakt konnte sich sehen lassen. Nach Zwischenständen von 7:1 und 9:3 war schon beinahe abzusehen, wer am Schluss jubeln würde. Doch dann kam Hektik auf. „Wir waren die meiste Zeit in Unterzahl“, beklagte Szierbeck eine Fülle von Strafen: „Kurz vor der Halbzeit haben wir uns wieder gefangen. In der zweiten Halbzeit haben wir versucht, disziplinierter zu spielen.“ Dann klappte es auch im Abschluss, wie der Coach feststellte: „Wir haben die Dinger gemacht.“ Weil seine Leute sich kontinuierlich absetzten, konnte er ohne großes Risiko verstärkt Leute aus der zweiten Reihe einsetzen. So kam es, dass Sebastian Lenz gleich siebenmal traf und zum erfolgreichsten Aichacher Werfer wurde. Diese Bilanz gefiel Szierbeck außerordentlich gut.

Auch hinter dem Namen von Thomas Bauer stand diesmal ein kleines Fragezeichen, er hatte gesundheitliche Probleme. Am Samstag durfte er sechsmal antreten, wenn es galt, einen Siebenmeter zu verwerten. Ebenso oft war Bauer erfolgreich und trug damit ebenfalls seinen Teil bei zu diesem Erfolg, der angesichts der personellen Situation in dieser Höhe nicht unbedingt zu erwarten war. 22 Punkte haben die Aichacher nun auf dem Konto, und das sieben Runden vor dem Finale. In der vergangenen Saison kamen sie auf insgesamt 25 Zähler. Die Erfolgskurve zeigt also klar nach oben.

TSV Aichach Walther, Czok, Leopold (1), Kügle, Lenz (7), Stubner (1), Braun, Bauer (6/6), Oliver Huber (2), Breitsameter (1), Schön (6), Geisreither, Schilberth (4), Christoph Huber (4).

TSV Bobingen Gebauer, Fischer, Obele (1), Michael Gerstenberg (1), Mathias Gerstenberg (8/5), Vogt (3), Hermann, Settele (1), Stadlmair (1), Pillmayr (2), Winkler, Muliyanto (4), Steininger (1), Riedlinger (1).

Schiedsrichter Mensinger und Zofka (beide VfL Günzburg) Zuschauer 150 Siebenmeter 7:5 Zeitstrafen 7:10.

Das 30:20 im Heimspiel gegen das zweite Team des HCD Gröbenzell wurde für die Aichacher Handballerinnen zum zweiten Sieg in der Landesliga. »Bericht folgt