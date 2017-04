2017-04-12 00:04:57.0

Fußball-Landesliga TSV Aindling darf endlich beim starken Aufsteiger ran

Nach zwei Absagen findet das Spiel in Olching nun heute Abend statt. Termin macht Personalsituation aber nicht besser Von Johann Eibl

Zwei Mal fiel das Gastspiel des TSV Aindling beim SC Olching im Spätherbst dem Wetter zum Opfer. Beim dritten Anlauf, heute um 18.15 Uhr, sollte es aber klappen.

Spiele unter der Woche lösen bei den Amateuren nur selten echte Begeisterung aus. Die sportliche Belastung steht dabei nicht so sehr im Vordergrund. Die Fußballer in der Landesliga gehen einem Beruf nach oder stehen in einer Ausbildung. Da kann es schon mal vorkommen, dass es eng wird mit der zeitlichen Abstimmung. Aktuelles Beispiel: Daniel Ritzer dürfte sich eigentlich Hoffnungen machen, in der Startelf zu stehen. Doch es sieht danach aus, dass der Angreifer erst kurz vor 18 Uhr am Amperstadion bei der Mannschaft eintrifft. In diesem Fall müsste er auf der Ersatzbank Platz nehmen.

Keine Diskussionen gibt es im Aindlinger Lager über einen anderen Teil des Teams. Michael Hildmann, nach einem Zehenbruch noch mindestens eine Woche im Wartestand, wird im Westen von München ebenso fehlen wie Wolfgang Klar, der aufgrund von Prüfungen nicht zur Verfügung steht. Somit fällt die etatmäßige Innenverteidigung aus, man könnte auch vom Herzstück der Defensive reden. Daher ist davon auszugehen, dass rechts Johannes Raber nach seinen Prüfungen verteidigt. Daneben wird wohl Kilian Huber seinen Platz haben; bei Julian Mayr sieht es nach seiner Verletzung vom Sonntag in Mering danach aus, dass er ebenfalls der Viererkette angehören kann. Wieder zum Kader wird auch Daniel Deppner gehören.

Aindlings Trainer Roland Bahl nennt den Gegner im heutigen Nachholspiel „einen starken Aufsteiger, der bis dato eine gute Runde spielt“. 0:4-Niederlagen gegen Raisting und gegen Illertissen stellen die beiden Ausreißer nach unten bei den Oberbayern dar, die sich ansonsten aber beachtlich schlagen. Laut Bahl handelt es sich um ein Team, das körperlich robust und kopfballstark auftritt. Roman Fuchs und der Ex-Pipinsrieder Marco Bläser sind die Aktivposten der Olchinger.

Bahl geht zudem davon aus, dass Olching selbstbewusster auftritt als zuletzt die Meringer, die gleichwohl mit 1:0 gewannen. Am Donnerstagabend gab es in Aindling noch eine Trainingseinheit, um die Konzentration und die Spannung auszurichten. Bahl hofft auf mehr Schussglück und darauf, dass sich seine Schützlinge mehr zutrauen als am Sonntag: „Wenn wir was holen, dann haben wir nach wie vor den Anschluss gewahrt.“ Bei einem Sieg würde sich der Rückstand auf Platz zwei auf fünf Zähler verringern – außerdem hat der TSV noch zwei Spiele in der Hinterhand.