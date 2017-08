2017-08-10 16:24:45.0

Fußball-Pokal TSV Dasing verpasst eine Überraschung

TSV scheitert erst im Elfmeterschießen am Kissinger SC.

„So ist eben Fußball und vor allem der Pokal“ sinnierte nach dem knappen Ausscheiden Dasings Coach Jürgen Schmid. Seine Truppe hatte den Bezirksligisten Kissinger SC in der dritten Runde schon fast in die Knie gezwungen.

Der Außenseiter verpasste die Entscheidung und so kam die 88. Spielminute, die der Favorit zu seinen Gunsten nutzte. Edin Ganibegovic versenkte einen strammen Volleyschuss zum 1:1-Endstand nach 90 Minuten. Bereits in der fünften Minute ging der Kreisklassist durch Florian Higl per sattem Flachschuss in Führung, nach dem er von Jörg Marquart bedient wurde. Das Elfmeterschießen musste dann den Sieger in der einbrechenden Dämmerung bringen. Der Kissinger SC hatte mit Getgen, Wrba, Büchler und Pöhlmann die treffsicheren Schützen, während beim TSV nur Marco Ruppenstein traf. „Das war heute rein gar nichts“ schüttelte KSC-Coach David Bulik den Kopf. „Wir sind sehr glücklich eine Runde weiter gekommen. Wir hatten zwar mehr Ballkontrolle, aber die Dasinger die besseren Chancen.“ Beim TSV Dasing konnte manzufrieden sein mit der Vorstellung. „Nun gilt es aber dies auch beim Punktrundenstart umzusetzen“ blickte Trainer Jürgen Schmid bereits wieder auf die kommenden Aufgaben.

Eine Runde weiter ist Kreisklassist DJK Gebenhofen-Anwalting. Zum zweiten Mal profitierte das Team des neuen Trainerduos Frank Lehrmann und Emanuel Miok vom Nichtantreten des Gegners. Gestern war es Ligakonkurrent TSV Inchenhofen. Gebenhofen trifft in Runde vier am 23. August auf den TSV Sielenbach, der diesmal ein Freilos hatte. Kissing muss beim TSV Königsbrunn ran. (r.r)