2018-01-22 00:05:22.0

Handball-Landesliga TSV-Frauen siegen jetzt sogar auswärts

Nach sieben Auswärtsniederlagen in Serie überraschen Aichacherinnen in Dachau mit 25:24-Erfolg

Die ersten sieben Auswärtsspiele in der Landesliga Süd waren allesamt verloren gegangen, mal mehr und mal weniger hoch. Nach dieser Negativserie war die Gefahr groß, dass es auch im achten Anlauf nicht klappen würde. Schließlich hatten die Handballerinnen des TSV Aichach diesmal einige personelle Probleme zu verkraften. Der Kader bestand lediglich aus elf Spielerinnen – und der ASV Dachau II galt als Rivale mit einem guten Ruf. Doch es kam ganz anders. Am Samstag gab’s den ersten Auswärtserfolg für den Aufsteiger aus dem Wittelsbacher Land, der mit 25:24 Toren sogar beide Punkte nach Hause fuhr.

Mit Iris Kronthaler und Kathrin Storr fehlten zwei ausgesprochen erfahrene Kräfte, ebenso Lara Leis. Und mit Silke Arnold stand lediglich eine Keeperin parat. Doch die ist mit der Situation schon irgendwie vertraut und schlug sich wieder achtbar über die 60 Minuten. Zur Pause hatten sich die Gäste bereits einen Vier-Tore-Vorsprung erarbeitet. Doch der schmolz nachher zusammen wie der Schnee in der Frühlingssonne. Gleichwohl durften am Ende die Aichacherinnen jubeln.

„Das war eine sehr, sehr starke erste Halbzeit“, bilanzierte Martin Fischer, der Trainer, der sich mehr als zufrieden sich äußerte über die Leistung und natürlich auch das Resultat: „Es hat lange Zeit gedauert, jetzt sind wir in der Liga angekommen. Jede Einzelne hat sich am Samstag komplett ins Team eingebracht.“ Als es nach der Pause in Dachau noch einmal richtig eng wurde, ließen sich die Aichacherinnen gleichwohl nicht abbringen von der Siegerstraße. Der Abwehr bescheinigte der Coach wieder eine sehr gute Arbeit und fasste zusammen: „Ich bin stolz darauf, dass wir die zwei Punkte geholt haben. Das war ein sehr guter Nachmittag.“ Nun gelte es, die Euphorie mitzunehmen in die nächsten Partien.

Begeistert zeigte sich auch Richard Hangl, der als Betreuer seit Jahren eng verbunden ist mit dem Frauenteam: „Wir haben noch mal zehn Prozent drauf gepackt. Ich erkenne die Abwehr nicht wieder.“ Und dann wagte Hangl eine Kampfansage, die vor zwei Wochen sich niemand im Aichacher Lager zugetraut hätte: „Jetzt rollen wir das Feld von hinten auf.“ (jeb)

ASV Dachau II Veronika Marquart, Sophie Ambrosi, Sonja Bloos (5), Marlies Huber (1), Nina Walbrunn, Michaela Mertl, Sarah Werthmüller, Isabel Huber (1), Belina Morgott (3/2), Simone Hofmann (3), Hannah Hauger (2), Anna Rauh (2), Isabelle Morgott (3), Eva Walk (4).

TSV Aichach Silke Arnold, Annabel Weiß (1), Verena Merker (2), Tini Wonnenberg (5/1), Johanna Fackler (1), Lina Schrempel (2), Ramona Bscheider (5), Bettina Bölk (1), Sevde Seker, Marleen Bscheider, Iva Vlahinic (8/2).

Siebenmeter 3:5 Zeitstrafen 3:9.