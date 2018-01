2018-01-24 17:30:00.0

Tischtennis TSV-Nachwuchs schlägt sich gut

Aichacher Jugend belegt beim Kreisranglistenturnier gleich mehrere Top-Platzierungen. Fünf Spieler auf Bezirksebene dabei.

Sehr früh startete die Rückrunde für die Tischtennisjugend des TSV Aichach. So fuhren zehn Tischtennistalente mit ihren Betreuern zum 1. Kreisranglistenturnier nach Biberbach (Kreis Augsburg). Dort nahmen 88 Nachwuchsspieler am Turnier in den verschiedenen Altersklassen teil. Die Paarstädter zeigten gute Leistungen.

Und dass obwohl mit Daniel Konrad und Lucas Held zwei Topspieler gar nicht am Start waren. Aufgrund ihrer Erfolge aus dem Vorjahr sind die beiden automatisch für das Halbbezirksturnier in Thannhausen qualifiziert. Für Viktoria Haberer und Pia Eidelsburger sollte es schwierig werden, da sie nun nicht mehr bei den C-Schülerinnen, sondern bei den B-Schülerinnen starten mussten. Beide überraschten durch eine Leistungssteigerung. So konnten sie sich über die Gruppe hinaus durchsetzen. Am Ende landete Haberer sogar auf Platz drei. Eidelsburger behauptete sich auf Platz fünf. Ebenfalls das Optimale holten bei der weiblichen Jugend Tina Bscheider, Annika Koppold und Leonie Bergmüller heraus. In einem spannenden Fünf-Satz-Finale gewann Bscheider gegen Teamkollegin Koppold. Bergmüller landete auf Platz vier.

Bei den A-Schülern glänzte Rafael Konrad, der sich Platz zwei holte und nur Michael Heitmann (TSV Herbertshofen) unterlag. Am Sonntag, 4. Februar, geht es für Annika Koppold, Tina Bscheider, Lucas Held, Rafael Konrad und Daniel Konrad zum Halbbezirksturnier nach Thannhausen, wo sie sich auf Bezirksebene messen. (bdra)