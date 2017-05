2017-05-09 05:05:00.0

Fußball-Nachlese TSV rutscht aus – in Aindling nichts Neues

Wie in den Vorjahren rutscht der TSV auch in diesem Frühjahr in der Tabelle ab. Nach der Niederlage im Derby beim FC Stätzling suchen die Verantwortlichen nach den Gründen für den Abwärtstrend. Von Johann Eibl

„Man sieht, wie gut es ist, dass wir schon so viele Punkte haben.“ Der Satz, den Trainer Roland Bahl nach der 2:4-Niederlage des TSV Aindling in Stätzling formulierte, bringt die Talfahrt der Mannschaft in diesem Frühjahr zum Ausdruck. Wie bereits in den Vorjahren ist auch diesmal zum Ende der Saison weitgehend Stillstand angesagt, wenn es um sportliche Erfolge geht. „Ich hoffe, dass uns zum Ende hin schon noch mal ein Sieg gelingt“, sagt Bahl. Dazu gibt es noch genau zwei Gelegenheiten: am Samstag zu Hause gegen Illertissen II und eine Woche später in Kissing. Dann könnten aus den aktuell 44 Zählern immerhin noch 50 werden. Eine Rechnung, die nach dem Auftritt in Stätzling aber kaum jemand aufmachen wird.

Das Fehlen von renommierten Kickern wie Wolfgang Klar, Kilian Huber, Patrick Modes und Simon Knauer, die allesamt gesundheitlich nicht auf der Höhe waren, stellte sicher einen Grund dar für das nächste Negativerlebnis. Daraus hätte sich eine Chance ergeben können für die Kandidaten, die nun zum Zug kamen. Auch diese Hoffnung ging, wenn überhaupt, nur zum Teil in Erfüllung. Anton Schöttl hätte angesichts dieser Personalien erstmals von Beginn an zum Zug kommen können. Doch der 20-Jährige ließ den Coach vorab wissen, dass er sich nach seiner langwierigen Verletzung noch keinen Einsatz über 90 Minuten zutraut. „Der hat trotz seiner Jugend bereits ein gutes Einschätzungsvermögen“, meinte Bahl dazu. Mathias Steger nahm er vorzeitig vom Platz, weil die Gefahr bestand, dass er mit Gelb-Rot ausgeschlossen werden könnte. Julian Mayr traf dieses Schicksal ganz am Ende, als er versuchte, das 4:2 durch Markus Rolle zu verhindern.

Man könnte einzelne Fußballer verantwortlich dafür machen, dass die Partie beim Nachbarn verloren ging. Sinnvoller aber wäre es wohl, das ganze Team zu tadeln. Das gilt für den Umgang mit Torchancen, wie man es auch beim FCS wiederholt erlebte. Und dann gilt der Blick auch der Defensive. Gelingen den Aindlingern einige Tore, dann kassieren sie derzeit auch zu viele. Das galt in Nördlingen beim 3:3 ebenso wie beim 2:3 daheim gegen Türkspor Augsburg und nun auch in Stätzling. Schauen wir kurz zurück auf den 17. September 2016, damals gewann Aindling in Gilching mit 3:0 und hatte 16 von 18 möglichen Punkten aus den ersten sechs Auswärtsspielen geholt. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Wenig Positives. Es kamen nur noch drei Zähler aus Unentschieden dazu. Eine Entwicklung, die viele Fragen offen lässt. Und nicht zu vergessen: Auch die Partien am Schüsselhauser Kreuz bieten oft genug Anlass zur Kritik.

In eine ähnliche Abwärtsspirale könnte nun auch der Bezirksligist TSV Hollenbach geraten. Der Aufsteiger kassierte nach der 2:4-Pleite gegen den abstiegsbedrohten TSV Möttingen nun auch beim TSV Rain am Lech II eine verdiente Niederlage. Die Rainer sind so etwas wie der Angstgegner. In vier Partien gab es vier Pleiten. Der Vorsprung auf Platz sechs ist dadurch auf zwei Punkte geschmolzen. Wollen die Hollenbacher ihren sensationellen fünften Tabellenplatz verteidigen, müssen sie sich in den verbleibenden zwei Partien aber nochmals steigern.

Ganz anders sieht es seit diesem Wochenende wieder beim Ligakonkurrenten BC Adelzhausen aus. Unter der Woche gab es noch eine kräftige 1:5-Klatsche in Bubesheim, nun feierte die Elf vom Römerweg selbst einen Kantersieg gegen Wemding.

Tops & Flops des Spieltages

Spieler des Tages Wer fünf Tore in einem Spiel erzielt, der darf sich wohl zu Recht als Matchwinner bezeichnen. Die Torjägerliste der Bezirksliga Nord führte Adelzhausens Dominik Müller auch schon vor der Partie gegen den TSV Wemding an. Mit seinem Fünferpack ebnete der Angreifer seinem Team nicht nur den Weg zum Sieg, sondern durfte in der ligaweiten Wertung mit 28 Treffern nicht mehr einzuholen sein. Bereits nach zwei Minuten erzielte Müller das 1:0 gegen das Schlusslicht. Die Tore Nummer zwei, drei und vier (7., 25., 28.) schoss er dann innerhalb von rund 20 Minuten. Einen Treffer von Sturmpartner Sebastian Kinzel legte Müller auch noch vor. Der letzte Adelzhauser Treffer zum 8:0 ging dann wieder auf das Konto des 26-Jährigen. Nebenbei stellte Müller den Vereinsrekord von Sepp Greppmeir ein. Diesem gelangen in der Spielzeit 1996/1997 25Treffer in der Bezirksliga. Müller könnte am letzten Spieltag sogar noch die 30er-Marke knacken. Ein echtes Scheibenschießen lieferten sich auch Thierhauptens Anil Zambak und Langenmosens Andreas Mayr. Beim 6:5 des SVT trafen beide jeweils viermal.

Top des Tages Nicht zu bremsen waren an diesem Spieltag aber auch Dominik Müllers Mannschaftskollegen vom BC Adelzhausen. Sebastian Kinzel traf doppelt und auch Michael Dumbs konnte sich in die Torschützenliste eintragen. Kinzel und auch Spielertrainer Andreas Brysch servierten Müller die Bälle mustergültig, sodass dieser oft nur noch einschieben brauchte. Der 8:1-Erfolg war der höchste Sieg seit der Rückkehr in die Bezirksliga vor rund zwei Jahren. Nach der 1:5-Klatsche unter der Woche setzten die Adelzhauser nun ein Ausrufezeichen. Auch wenn es für die Elf vom Römerweg nur noch um die goldene Ananas geht, die Einstellung stimmt. Gegen Wemding stimmte dann auch wieder die Gesamtleistung.

Flop des Tages Mit 1:5 verlor A-Klassist TSV Mühlhausen im Kellerduell beim VfL Ecknach II und braucht nun ein Wunder, um den Abstieg in die B-Klasse zu verhindern. Durch die Pleite rutschte das Team von Spielertrainer Michael Geib auf den letzten Tabellenplatz ab und hat nun schon sechs Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Gegen die zweite Garnitur des VfL hatte Mühlhausen kaum eine Chance und verlor das elfte Auswärtsspiel in Folge bei einem Torverhältnis von 10:37.