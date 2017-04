2017-04-21 17:25:00.0

Fußball-Landesliga TSV schielt nicht mehr nach oben

Nach drei Partien ohne Sieg hakt der TSV die Aufstiegsrelegation ab. Angstgegner Nördlingen geht es ähnlich. Warum gleich vier Spieler nicht zum Kader gehören. Von Johann Eibl

Am Samstag in Nördlingen, am Dienstag in Ichenhausen und am Freitag daheim gegen Türkspor Augsburg: Angesichts dieses ungewöhnlich engen Terminkalenders werden die Landesliga-Fußballer des TSV Aindling im Endspurt der Saison enorm gefordert. Da trifft es sich gut, dass das Lager der Verletzten vor der heutigen Partie in Nördlingen (Anstoß um 15.30 Uhr) nahezu leer ist. Nicht weniger als 18 Feldspieler stehen den Gästen aktuell zur Verfügung. Man könnte durchaus von einem Überangebot reden.

Darum werden auch drei von ihnen die Reise ins Ries nicht mitmachen. Rene Heugel steht zwar wieder im Training, ist aber erst für die nächste Woche vorgesehen. Das Gleiche gilt für Michael Hildmann nach seinem Zehenbruch. Und Matthias Steger steckt derzeit im Prüfungsstress, er erhält ebenfalls eine Pause. „Jeder soll seine Spielzeit bekommen und sie auch nutzen“, so die Forderung von Trainer Roland Bahl, dessen Wunsch nach einer Vertragsverlängerung mit Kilian Huber diese Woche erfüllt wurde.

ANZEIGE

Darum ist für Torwart Wernberger die Saison zu Ende

Nicht eingesetzt wird im Gerd-Müller-Stadion auch Sven Wernberger. Nach seiner schlimmen Verletzung vor über einem Jahr in einem Testspiel in Gersthofen wurde dem Keeper nun ein Nagel aus dem Schienbein entfernt. Um die Wundheilung nicht zu gefährden, wird Wernberger in dieser Runde nicht mehr im Kader auftauchen. Stattdessen übernimmt Michael Wiesmüller aus dem Team II den Part des Ersatz-Torwarts.

Dass Florian Peischl heute zwischen den Pfosten stehen wird, daran gibt es keinen Zweifel. Bahl sieht bei ihm eine positive Entwicklung: „Auf der Linie ist er sicherer und ruhiger geworden.“ Der nächste Schritt gilt jetzt der Beherrschung des Strafraums. Für Bahl ist das heutige Duell ein Kräftemessen auf Augenhöhe, Nördlingen hat 45 Punkte, Aindling 43. Die Gastgeber haben in der Rückrunde schon beachtliche 20 Zähler eingefahren. Und wann gingen die Nördlinger zum letzten Mal als Verlierer vom Platz? Kaum zu glauben: Das war am 13. November 2016 nach der 0:3-Niederlage in Mering. Bahl erinnert sich an frühere Auftritte im Norden des Schwabenlandes: „In Nördlingen haben wir es noch nie geschafft.“ Bei allem Respekt vor diesem Gegner will der Trainer heute ein Erfolgserlebnis anpeilen: „Für uns wäre es ein Ziel, das erwarte ich von der Mannschaft, dass wir versuchen, auswärts zu punkten.“

Nur der Sieger wahrt die Minichance auf Rang zwei, wobei Aindlings sportlicher Leiter Josef Kigle versichert: „Nach den drei sieglosen Spielen ist die Relegation wohl nicht mehr zu schaffen. Wir schauen schon auf die nächste Spielzeit. Dann wollen wir angreifen. Jetzt gilt es, den ein oder anderen Gegner zu ärgern.“