2017-01-31 00:03:03.0

TSV schlägt sich dem Titel entgegen

Tischtennis-Männer mit nächstem Kantersieg

Den dritten 9:1-Erfolg in Serie feierte Aichachs Erste Männermannschaft gegen Schlusslicht TSV Harburg. Mit Matthias Löw und Günther Alphei musste Aichach gleich auf zwei erfahrene Stammspieler verzichten. Für sie sprangen die jungen Pablo Löw und Daniel Konrad ein.

Das Aichacher Team startete ordentlich. Lediglich das neu formierte Doppel Andreas Steinemann/Daniel Konrad musste sich hauchdünn in fünf Sätzen geschlagen geben. Im weiteren Spielverlauf zeigten die Aichacher Spieler ihre ganze Klasse und gaben gegen einen überforderten Gegner kein Einzel ab. Besonders erfreulich war die starke Leistung des Aichacher Nachwuchsspielers Daniel Konrad, der in seinem ersten Spiel in der Ersten Herrenmannschaft mit einem deutlichen Sieg zeigte, auch in der 3. Bezirksliga mithalten zu können. Die Aichacher führen ohne Punktverlust die Liga an.

Deutlich härter war es für Aichachs Dritte in der 2. Kreisliga Süd. Nach schwachem Start stand nach hartem Kampf ein 9:6-Erfolg gegen den TSV Rehling II. Aktuell belegen die Paarstädter Platz sechs, einen Platz vor Rehling II. (chrb)

TSV Aichach I – TSV Harburg 9:1

Ishak Inac/Pablo Löw, Hermann Wittmann/Wilfried Schablas, Inac (2), Wittmann, Schablas, Steinemann, Löw, Konrad.

TSV Aichach II – TSV Rehling II9:6

Michael Kratzer/Christoph Czok, Markus Lingenfelser (2), Alexander Lingenfelser, Raimund Piegsa (2), Czok (2), Kratzer.