2017-05-04 00:05:08.0

Schießen Tagbergschützen so erfolgreich wie noch nie

In Gundelsdorf sorgen nicht nur die Luftgewehrschützen für Spitzenergebnisse. Insgesamt drei Teams feiern die Meisterschaft

Die Tagbergschützen Gundelsdorf blickten auf ihrem Jahresabschluss auf eine erfolgreiche Saison zurück. Schützenmeister Alex Kröpfl sagte: „Es war das erfolgreichste Schießjahr überhaupt.“

Die erste Luftgewehr-Mannschaft mit den Schützen Dominik Pohlmann, Andreas Sauer, Michaela Meier, Lea und Marina Schmid, Alex Kröpfl sowie Viktoria Ammler und Jessica Preckel holte die Meisterschaft in der Oberbayernliga West und scheiterte erst im Qualifikationsschießen mit Platz fünf (wir berichteten). Besonders gewürdigt wurde Bestschützin Jessica Preckel, die einen Ringdurchschnitt von 390 Ringen erzielte. Sie war damit die Beste in der Oberbayernliga. Bei der 2. Mannschaft (Gauoberliga A) war Lea Schmid mit einem Ringdurchschnitt von 381 Bestschützin. In der Dritten (Gauoberliga C3) traf Lisa Heinrich am besten (364 Ringe). In der Vierten (Gauliga) war Lena Heinrich Bestschützin (357 Ringe), in der Fünften traf Johannes Kröpfl am besten (360 Ringe). Bei der Sechsten war Mannschaftsführer Albert Schmidberger der Bestschütze (270 Ringe), bei der Siebten Andrea Leischner mit 269 Ringen und bei der Achten Anita Schmid mit 264 Ringen. Nicht weniger erfolgreich waren die vier Pistolenmannschaften, wobei die Erste in der Oberbayernliga Nordwest schießt. In der Ersten traf Jürgen Heuberger am Besten (362 Ringe), in der Zweiten Stefan Brieschenk (350 Ringe), in der Dritten Christian Popp (348 Ringe) und bei der Vierten Robert Seidl (344 Ringe). Meisterschaften in ihrer Gruppe erreichten neben der ersten Mannschaften noch die fünfte und sechste Mannschaft.

Aber auch bei den gauinternen Schießen waren die Gundelsdorfer vorne dabei. Beim Marktpokalschießen waren die Tagbergschützen mit dem Gewehr, der Pistole und bei der Jugend siegreich. Bemerkenswert auch hier wieder bei der Disziplin Luftgewehr die 99 geschossenen Ringe von Jessica Preckel, aber auch Marina Schmid und Michaela Meier mit je 97 Ringen zeigten ihre Klasse. Beim Landratspokal-Endkampf in Burgheim setzten sich die Tagbergschützen bei Luftgewehr- und pistole durch.

Vereinsintern gewann Michaela Meier das SGS-Pokalschießen mit vor Maria Heigemeir und Gottfried Schmid. Den Blank-Pokal holte sich Marina Schmid vor ihrer Schwester Lea und Alex Kröpfl. Der Pfaffenzeller-Pokal sah Marco Pfaffenzeller als Sieger vor Andreas Sauer und Lisa-Marie Meitinger. (möd-)