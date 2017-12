2017-12-28 01:58:00.0

Futsal Tanzt Stätzling wieder alle aus?

Landesligist geht nach dem Sieg beim Aichacher Weihnachtscup beim Landkreiscup als Favorit an den Start. Am Donnerstag und Freitag kämpfen zwölf Teams in Dasing um ein Finalticket. Von Reinhold Rummel

In zwei Vorrundenturnieren werden am Donnerstag und Freitag jeweils sechs Mannschaften um die Endrundentickets in Dasing in der Schulsporthalle antreten. Die traditionelle Landkreismeisterschaft fand zunächst wenig Begeisterung, ehe sich der TSV Dasing bemühte, die Titelkämpfe in Eigenregie auf die Beine zu stellen.

Kreisspielleiterin Carola Haertel gab ihr grünes Licht und zeigte sich bereits im Vorfeld erfreut, dass die Vereine sich zum Futsal-Cup bekennen. Heute werden in der Gruppe A der Bezirksligist BC Adelzhausen, Kreisligist FC Affing, die beiden Kreisklassisten Kissinger SC II und TSV Dasing I, A-Klassist Türkspor Aichach und B-Klassist FC Igenhausen ab 18 Uhr antreten. Am Freitag spielen dann Landesligist FC Stätzling, Bezirksligist Kissinger SC, Kreisligist BC Rinnenthal, die Kreisklassisten TSV Friedberg und SC Oberbernbach sowie der B-Klassist TSV Dasing II um die weiteren vier Endrundentickets.

„Das Teilnehmerfeld kann sich an beiden Turniertagen sehen lassen“, so Dasings Fußballchef Mike Schaeffer. Er findet es fast verantwortungslos, „dass manche Vereinsfunktionäre und Trainer sich immer noch gegen das Futsalregelwerk stellen. Dabei zeigten die Landkreismeisterschaften im vergangenen Winter, dass die Veranstaltung enorme Qualität hat und die technisch visierten Fußballer ihr Können ausschöpfen können.“

Ähnlich sieht es Manfred Endraß vom FC Stätlzing: „Wir haben einfach hallenbegeisterte Spieler, die gerne auf dem schnellen Parkett spielen wollen.“ Dies unterstrich der Landesligist, der mit einer gemischten Formation aus dem Kader der Landesliga, Kreisliga und A-Jugend an den Start geht, beim Aichacher Weihnachtscup am Dienstag. Dort wurde zwar nach dem alten Regelwerk gespielt, die Grün-Weißen waren dort aber nicht zu bremsen. In Dasing wollen die Stätzlinger ihre Qualitäten erneut unter Beweis stellen.

Auch Abteilungsleiter Mario Borrelli vom Titelverteidiger Kissinger SC freut sich bereits auf den Auftritt seiner Truppe. „Wir haben beim eigenen Turnier uns durchaus sehr positiv präsentiert und fahren deshalb auch mit einer Erwartung zum Futsal-Cup nach Dasing.“ Als willkommene Abwechslung nach der kräftezehrenden Herbstserie sieht auch Jürgen Dumbs vom BC Adelzhausen den Aufritt in der Halle. „Da lässt sich die Winterpause gut überbrücken“, will er heute Abend als Ranghöchster die Fahrkarte für die Finalrunde am 2. Januar in Dasing lösen. Jeweils die ersten vier jeder Gruppe qualifizieren sich für die Endrunde. Gespielt wird ein Mal zwölf Minuten ohne Seitenwechsel nach Futsalregeln. Beim TSV Dasing sieht man die Entwicklung im Hallenfußball positiv. Coach Jürgen Schmid: „Es wird schnell und ideenreich gespielt und die Spieler machen einen deutlichen Entwicklungsschub“, sah man in Dasing den Auftritt in Aichach mit gemischten Gefühlen. „Wir wollen die Entwicklung und die neue Zeitrechnung mitgestalten“, so Schmid, der sich von seiner Truppe wieder einiges erwartet. „Klar muss der Spaß im Vordergrund stehen, aber wer Fußball spielt, will auch gewinnen.“

Für Nail Ünsal vom A-Klassisten Türkspor Aichach war es keine Frage, sein Team in Dasing zu melden. „Bekanntlich sind wir ja für den technischen Fußball bekannt“, freut sich der neue Spielertrainer des A-Klassisten auf den Auftritt: „Wir wollen uns natürlich dort auch gut präsentieren.“ Gleiches gilt für den FC Affing. Spielertrainer Tobias Jorsch will besser abschneiden als in Aichach, als der FCA in der Vorrunde ausschied: „Das war ein richtiges Spaß-Turnier. Bei der Landkreismeisterschaft sind wir aber auf jeden Fall konzentrierter.“