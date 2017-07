2017-07-08 15:48:00.0

Radsport Teuber holt Gesamt-Weltcup

Beim Finale in Emmen gewinnt der Odelzhauser trotz starker Konkurrenz das Einzelzeitfahren. Im Straßenrennen hat der 49-Jährige Pech, verteidigt mit Platz vier aber am Ende seine Spitzenposition.

Vor dem Weltcup-Finale der Paracycler im niederländischen Emmen herrschte beim Odelzhauser Michael Teuber eine gewisse Anspannung. Denn erstmals in der Saison stand mit Silbermedaillen-Gewinner Ross Wilson (Kanada) sein stärkster Rivale der Paralympics in Rio de Janeiro 2016 auf der Startliste.

Zudem hatte Wilson im März beide WM-Titel auf der Bahn gewonnen. Auch der Amerikaner William Lister stand nach WM-Silber in der Bahn-Einerverfolgung und einer Fabelzeit bei den US-Selektions-Rennen erstmals am Start. Prompt legten die zwei Nordamerikaner die Bestzeiten vor und Wilsons Zeit von 24:34 Minuten hielt – bis Teuber kam. Der Weltmeister unterbot Wilsons Zeit um 15,76 Sekunden und gewann in 24:18 Minuten und einem Schnitt von knapp 42,5 Stundenkilometern.

ANZEIGE

Sprintspezialist Pierre Senska aus Berlin wurde Vierter und hielt somit den Kampf um den Gesamtweltcup spannend, in dem Teuber knapp führte. Die Entscheidung um die Weltcup-Trophäe fiel dann im Straßenrennen, dem Letzten von insgesamt sechs Weltcuprennen. Auf dem flachen Kurs blieb das Feld weitgehend zusammen, bis in der winkligen Anfahrt zum Ziel ein Massensturz die Hoffnungen vieler Teilnehmer zunichtemachte. Der bestens positionierte Senska gewann das Rennen, Teuber, der hinter dem Sturz positioniert war, rollte als Vierter ins Ziel.

Die Platzierung genügte dem Odelzhauser für seinen vierten Gesamtweltcup-Sieg. Am Ende lag er mit 304 Punkten vor Senska (284) und dem Italiener Giancarlo Masini (216). Teuber war sehr zufrieden: „Ich blieb im Einzelzeitfahren ungeschlagen, das war hier beim Weltcup-Finale noch einmal ein hartes Stück Arbeit.“ Der 49-Jährige hat aber schon das nächste Saison-Highlight im Blick – die Weltmeisterschaften im Paracycling vom 31. August bis 3. September in Südafrika. (AN)