2017-05-26 16:26:00.0

Radsport Teuber in Topform beim Weltcup-Auftakt

Der Paralympics-Sieger hängt die Konkurrenz im Einzelzeitfahren ab.

Radrennfahrer Michael Teuber hat den ersten Weltcup im Paracycling im italienischen Maggiano für sich entschieden. Der Dietenhauser (Gemeinde Odelzhausen) zeigte eine starke Leistung und gewann das kurze Einzelzeitfahren über 11,4 Kilometer mit einem Schnitt von 41,25 Stundenkilometern und einer Zeit von 16:35 Minuten. Teuber hatte im Ziel einen Vorsprung von 27 Sekunden. Das Straßenrennen über 71 Kilometer beendete er auf Platz vier.

Auch bei der zweiten Station des Paracycling-Weltcups in Ostende (Belgien) startete Teuber mit einem Sieg im Zeitfahren – diesmal ging es über 15,8 Kilometer an der windigen Atlantikküste entlang. Teuber gewann mit einer Zeit von exakt 24 Minuten und einem Vorsprung von 45 Sekunden. Der Schnitt im Sturmrennen betrug 39,5 Stundenkilometer. Das Straßenrennen wurde im großen, knapp 60-köpfigen Feld der Klassen C1 bis C3 ausgetragen, jedoch mit getrennten Wertungen. Teuber wurde beim schnellen Start im winkligen Stadtkurs abgehängt, schaffte aber den Anschluss an die Spitzengruppe der C-1-Fahrer. Im Zielsprint nach 64 Kilometern unterlag er nur dem Straßenweltmeister Pierre Senska. Nach vier von sechs Rennen liegt Michael Teuber in der Gesamtwertung vorne. „Das ist ein toller Saisonstart. Ich habe die Qualifikationskriterien für die WM bestmöglich erfüllt“, so der Dietenhauser. Beim Weltcupfinale in Emmen (Niederlande) will er den Gesamtweltcup gewinnen. Sein wichtigstes Ziel ist aber die Weltmeisterschaft in Südafrika. (AN)