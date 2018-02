2018-02-02 13:09:00.0

Tischfußball Tipp-Kick: Wenn das Eckige ins Eckige muss

Bei der siebten Auflage des Tipp-Kick-Turniers beim BC Rinnenthal geht es an den Tischen wieder hoch her. Dabei sind Fingerfertigkeit und Reaktion gefragt. Von Aykut-Can Baytak

Konzentration, gute Reflexe und Geschick sind gefragt, wenn man hier gewinnen will. Die Rede ist natürlich von Tipp-Kick, dem Fußballspiel, bei dem es besonders auf Fingerfertigkeit ankommt. Beim alljährlichen Turnier im Sportheim des BC Rinnenthal – das heuer zum 7. Mal stattfand – konnten wieder alle interessierten Spieler ihr Talent unter Beweis stellen. Insgesamt 19 Teilnehmer waren es diesmal, die auf vier Tischen um den Wanderpokal spielten.

In seiner Begrüßungsrede machte Organisator Christian Blücher klar: „Ziel muss sein, dass der Pott zu Hause bleibt!“. Denn letztes Jahr konnte sich unter allen Teilnehmern ausgerechnet der Münchner Markus Hertel am Ende durchsetzen. Auch dieses Jahr ist der Titelverteidiger mit von der Partie. Doch es sind diesmal auch Spieler dabei, die in diesem Jahr zum ersten Mal ihr Glück beim Tipp-Kick versuchen.

Bevor es an die Tische geht, erklärte der Organisator daher die Spielregeln, die es zu beachten gilt. So dauert jedes Spiel zehn Minuten, aufgeteilt in zwei Halbzeiten. Die beiden Kontrahenten dürfen wahlweise bis zu vier Feldspielerfiguren einsetzen, aber es ist immer nur ein Feldspieler pro Mannschaft zur selben Zeit auf dem Tisch erlaubt. Derjenige Feldspieler darf den Ball spielen, dessen Farbe auf dem Ball oben zu liegen kommt. Das Erzielen eines Tores ist von jeder Stelle des Spielfelds aus möglich, außer beim An- und Abstoß sowie bei Einstößen. Ansonsten ist es so wie beim „großen“ Fußball – wer mehr Tore schießt, gewinnt.

Die Besonderheit dieses Spiels ist eben, dass der Ball nicht rund, sondern eckig ist, also as Eckige ins Eckige muss, was selbstverständlich die Torwartfigur, die man seitlich kippen kann, verhindern will.

In vier ausgelosten Gruppen spielten die Teilnehmer zunächst um den Einzug ins Viertelfinale. „Die Gruppensieger und Gruppenzweiten kommen in die nächste Runde, die Gruppendritten spielen untereinander um den B-Finalsieg“, erklärt Blücher, der ebenfalls am Turnier teilnahm.

Doch wie kam er auf die Idee, diesen Wettbewerb ins Leben zu rufen? „Als Kinder haben die meisten von uns gerne Tipp-Kick gespielt“, erzählte Blücher. „Als ich mein Spiel vor sieben Jahren auf die Weihnachtsfeier des BC Rinnenthal mitgebracht habe, hatten wir so viel Spaß, dass daraus eine Tradition wurde“, meinte der Turnierorganisator. Mittlerweile steckt auch eine gewisse Seriosität im Turnierablauf. So werden Spielergebnisse in eine Excel-Tabelle eingetragen, die dann automatisch die jeweiligen Sieger ermittelt. „Vor zwei Jahren bin ich auch auf den Beamer umgestiegen, vorher wurde alles handschriftlich festgehalten“, berichtete Blücher. Dennoch steht für ihn weiterhin der Spaß am Spiel im Vordergrund. „Es gibt sogar eine professionelle Tipp-Kick-Liga, aber davon sind wir noch weit entfernt“, scherzte er.

Teilnehmer kommen sogar bis aus München

Dennoch geht jeder der 19 Teilnehmer mit höchster Konzentration an das Spiel ran. Denn auch der Sieger des B-Finals darf sich am Ende über einen Preis freuen: Eine Tipp-Kick-Figur im Deutschland-Trikot. „Dieses Jahr kriegt erstmals auch der A-Final-Sieger so eine Spielfigur“, erklärte Blücher. Er selber scheidet in einem spannenden B-Finalspiel mit 9:10 gegen Hans Holzmüller aus Rinnenthal aus. Holzmüller wiederum musste sich im B-Finale Simon Hertle aus Ried knapp mit 1:2 geschlagen geben.

Doch Grund zur Freude hatte Blücher am Ende trotz seines unglücklichen Ausscheidens im Halbfinale. Denn das A-Finalspiel konnte diesmal nämlich Markus Lindemeyer aus Rinnenthal mit 10:5 gegen den Titelverteidiger aus München gewinnen. So bleibt der Pokal wie gewünscht zu Hause – zumindest bis zu den achten Tipp-Kick-Open im nächsten Jahr.