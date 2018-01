2018-01-02 17:39:00.0

Laufsport Top-Läufer in Aichach am Start

Deutscher Meister beim Dreikönigslauf in der Paarstadt dabei.

Auch die 34. Auflage des Aichacher Dreikönigslaufs am Samstag, 6. Januar, verspricht hochklassigen Sport: So hat der mehrfache Bayerische Meister und Deutsche Mannschaftsmeister Johannes Hillebrand (LG Stadtwerke München) sein Kommen zugesagt.

Die Bayerische 10 000-Meter-Meisterin von 2015, Monika Rausch (LG Region Landshut), erwägt ebenso ihre Teilnahme. Michael Harlacher (LC Aichach) stellt seine Teilnahme in Aussicht, sein Trainingspartner, der Adelzhauser Benjamin Dillitz ist voraussichtlich ebenfalls vor Ort. Zusammen mit Mehrfachsieger Thomas Mittag (Jetzendorf), Andreas Kigele (LC Aichach) und Hubert Beck (Regensburg) verspricht das ein spannendes Feld zu werden, zumal auch noch der 2016-Gewinner, Florian Pasztor dazustoßen könnte. Zudem haben sich die Urban Munich Runners wieder vorgenommen, „den wunderbaren Aichacher Dreikönigslauf (zu) rocken“, wie es auf der Facebook-Seite der Laufgruppe heißt. Die Münchner haben die Teamwettbewerbe 2016 und 2017 gewonnen. Doch die Konkurrenz ist da. So überlegt der Sieger von Pfaffenhofen an der Glonn, Paul Günther (Tri Team Fürstenfeldbruck), mit einem Triathleten-Team in Aichach aufzuschlagen. Nun meldete die Laufgruppe des TuS Landsberg Ansprüche auf Mannschafts-Gold an. Abteilungsleiter Otto Fischer ist zurzeit dabei, ein Team „Best of Landsberg“ zu formen.

Start und Ziel sind im Josef-Bestler-Stadion aufgebaut. Um 10 Uhr wird der 1200-Meter-Schülerlauf gestartet. Um 10.30 Uhr gehen die Erwachsenen auf ihren 8,2-Kilometer-Parcours. Neben den Einzel- und Altersklassenwertungen geht es um die Teamwertung - je größer die Mannschaft, desto höher ist die Chance auf den Sieg. (hokr)

Die Voranmeldung ist unter www.lcaichach.de, per Fax an 08205-7024 oder per E-Mail an info@lcaichach.de möglich.