2017-04-12 00:04:58.0

Torgefährlich

Handballerin Ramona Bscheider

Mit ihren erst 16 Jahren spielt Ramona Bscheider schon bei den Erwachsenen mit. Genauer gesagt bei den Handball-Frauen des TSV Aichach, mit denen sie gerade die Meisterschaft in der Bezirksoberliga holte. Die meiste Zeit spielt sie aber bei den A-Jugend-Mädels, bei denen sie für die Tore verantwortlich ist. Beim Turnier um die Landesliga-Meisterschaft erzielte sie 19 Treffer in zwei Spielen und stellte sich im entscheidenden Siebenmeter-Werfen aushilfsweise zwischen die Pfosten und hielt den entscheidenden Wurf. Dabei dürfte die 16-Jährige eigentlich noch B-Jugend spielen: „Bei den Erwachsenen habe ich aber noch nicht so oft gespielt“, sagt die Rückraumspielerin. Dort wird sie aber auch künftig aushelfen. Mit der Jugend peilt sie den Aufstieg in die Bayernliga an.