2018-01-17 17:38:00.0

Fußball-Kreisklasse Trainerduo hört in Gebenhofen auf

Frank Lehrmann und Emanuel Miok werden ab Sommer nicht mehr den Kreisklassisten DJK Gebenhofen-Anwalting trainieren. Dabei ist das Duo erst seit einem halben Jahr im Amt.

Kreisklassist DJK Gebenhofen-Anwalting und das Trainerduo Frank Lehrmann und Emanuel Miok gehen im Sommer getrennte Wege. Die beiden Spielertrainer waren erst vor der Saison vom TSV Kühbach zur DJK gekommen. Wie der Verein mitteilt, habe man sich zusammengesetzt und gemeinsam entschieden, die Zusammenarbeit nicht fortzuführen. Dennoch sei man mit dem Duo zufrieden. Aktuell belegt Gebenhofen Platz sieben in der Kreisklasse Aichach. Die DJK beginnt am Montag, 5. Februar, mit der Vorbereitung auf die Rückrunde. (AN)