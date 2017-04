2017-04-12 00:03:50.0

Treffsicher

Kegler Josef Heil

Grund zum Jubeln hatte Josef Heil mit den Keglern des TSV Aichach in dieser Saison viel. Am Ende holte das Team in der Bezirksklasse Nord souverän den Titel. Der 22-jährige Heil hatte mit seinen Leistungen einen großen Anteil am Erfolg. Mit durchschnittlich 544 Holz belegt die Nachwuchshoffnung ligaweit den fünften Platz und ist die Nummer eins seines Teams. Seine Saisonbestleistung waren 589 Holz. Seit 2007 kegelt Heil im Verein. Zum Sport kam er zufällig: „Ich habe mit Freunden gekegelt und es hat mir viel Spaß gemacht.“ Und das macht es dem Verkäufer aus Unterbernbach bis heute. „Wir hatten nicht unbedingt das Ziel aufzusteigen, aber jetzt ist es umso schöner“, freut sich Heil, der im Abschlussspiel mit 575 Holz ligaweit auf Platz zwei der Spieltagsbesten landete.