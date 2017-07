2017-07-19 00:05:36.0

Treffsicher

StockschützeLuis Merkl

Mit seinen 20 Jahren ist Luis Merkl nicht nur der Jüngste im Ersten Männerteam der Stockschützen des TSV Kühbach, sondern auch das neueste Mitglied. Der Hattenhofener (Kreis Fürstenfeldbruck) spielt erst seit Januar 2015 in Kühbach. Und doch hat der Nachwuchsschütze schon kräftig mitgeholfen. Im Juni schafften die Männer I überraschend den Aufstieg in die Bundesliga. Mit dabei war auch Merkl: „Vor allem in der Hinrunde haben wir sehr gut gespielt. Ich war mit meiner Leistung zufrieden und bin froh, dass ich dem Team helfen konnte.“ Merkl arbeitet im Online Marketing und entschied sich aufgrund der sportlichen Perspektive für den TSV. Zuvor war er für den SV Haspelmoor aktiv, bei dem er vor neun Jahren mit dem Sport begann. Im Vorjahr gewann er mit seinem ehemaligen Team die Deutschen Jugendmeisterschaften. Jetzt will er in Kühbach weitere Erfolge einfahren.