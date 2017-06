2017-06-19 00:04:26.0

Viel Neues beim Stadtlauf

Rennen ist diesmal Teil des Paartal-Cups

Die Anmeldung für den 34. Aichacher Stadtlauf läuft auf vollen Touren. Wie berichtet, wird die Traditionsveranstaltung heuer nicht freitags zur Eröffnung des Volksfests, sondern am Samstag, 15. Juli, ab 16.45 Uhr (Hauptlauf um 18 Uhr) ausgetragen. Die drei schnellsten Männer und Frauen des Hauptlaufes erhalten Sachpreise. Zudem gibt es eine Mannschaftswertung.

Der Stadtlauf ist diesmal Teil des Paartal-Cups, zu dem auch der Hohenwarter Regens-Wagner-Lauf am Samstag, 24. Juni, sowie der Stadtlauf Schrobenhausen am Samstag, 23. September, zählen. Um beim Paartal-Cup gewertet zu werden, müssen alle drei Rennen bestritten werden.

Weitere Infos und Anmeldung im Internet unter www.lcaichach.de, per Telefon unter 08205/6467, per Fax an 08205/7024 oder per E-Mail an info@lcaichach.de. (hokr)