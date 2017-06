2017-06-22 00:06:36.0

Stockschießen I Viermal auf Platz zwei

Kühbacher gut in Schuss

Für die fünfte Kühbacher Männermannschaft im Stockschießen sprang in der Kreisklasse A am Ende Platz zwei und der damit verbundene Aufstieg in die Bezirksoberliga heraus.

Mit großen Erwartungen gingen Wolfgang Zimmermann, Günter Heiss, Engelbert Thumm, Alfred Gerum und Anton Stadlmair ins Turnier in Senden. Mit zwei Siegen gegen Tagmersheim und Affing endeten die beiden Auftaktpartien. Einen 0:16-Rückstand gegen Schiltberg drehte Kühbach danach noch in einen 22:16-Erfolg. Nach weiteren doppelten Punktgewinnen kam es drei Spiele vor Schluss zum vorentscheidenden Aufeinandertreffen gegen den auf Platz drei liegenden Verfolger TSV Dasing. Ein 11:10 genügte den Kühbachern, um vorzeitig die Vizemeisterschaft und den Bezirksoberligaaufstieg mit 18:2 Punkten unter Dach und Fach zu bringen. Erster wurde der punktgleiche SC Hausen, derFC Affing steigt als Elfter (4:16 Punkte) ab.

Drei weitere zweite Plätze holten die Kühbacher Herrenteams bei den Turnieren in Pilsting, Haspelmoor und beim EC Augsburg. (aira)