2017-05-08 22:44:00.0

Fußball Vladimir Manislavic übernimmt beim BC Aichach

Kreisligist verpflichtet den 43-jährigen Coach, der bis vor Kurzem noch in Kissing auf der Bank saß. Der ehemalige Spieler des FC Augsburg passt perfekt ins Anforderungsprofil und ist in der Paarstadt kein Unbekannter. Von Sebastian Richly

Lange war der BC Aichach auf der Suche nach einem Nachfolger für Spielertrainer Christian Seidel. Nun ist der BCA fündig geworden. Der neue starke Mann ist mit Vladimir Manislavic dabei ein alter Bekannter.

Der 43-Jährige spielte bereits in der Saison 2007/2008 für den BCA in der Bezirksliga Nord. Damals trainierte er zudem die A-Jugend der Paarstädter und später die 2. Mannschaft. Der ehemalige Regionalligaspieler des FC Augsburg kennt das Wittelsbacher Land. In Aindling war er eine Spielzeit lang spielender Co-Trainer und beim VfL Ecknach gab Manislavic von 2012 bis 2014 die Kommandos als Spielertrainer. Zuletzt war der Serbe beim derzeitigen Landesliga-Schlusslicht Kissinger SC aktiv. Dort lief es für Manislavic und sein Team allerdings weniger gut. Am Karfreitag trennte man sich und nur wenig später vibrierte sein Smartphone. Frank Burghart, der sportliche Leiter des BCA, hatte ihn sofort per SMS kontaktiert. „Wir sind noch aus der gemeinsamen Aichacher Zeit gut befreundet. Ich war damals Jugendleiter als er die U19 gecoacht hat. Als ich von der Trennung auf Facebook erfahren habe, habe ich ihn sofort angeschrieben“, verrät Burghart.

ANZEIGE

Eigentlich hatte sich Manislavic auch überlegt, eine Pause einzulegen – genau drei Stunden lang: „Ich wollte nach den turbulenten acht Monaten in Kissing auf den Reset-Knopf drücken. Dann kam die Anfrage vom Frank.“ Nachdem er sich die Mannschaft angesehen hatte, sagte der Augsburger beim BCA zu: „Die Mannschaft hat Potenzial. Das Konzept hat mich überzeugt. Ich möchte mit willigen jungen Spielern trainieren. Der derzeitige Weg des BCA sagt mir sehr zu“, begründet der Augsburger, der noch andere Angebote hatte, seine Entscheidung. Auch für Frank Burghart passte Manislavic perfekt ins Anforderungsprofil: „Ich wollte einen Trainer, der gut mit jungen Spielern umgehen und sie weiterentwickeln kann. Das ist mir bei ihm schon damals als Jugendtrainer bei uns positiv aufgefallen. Er hat in diesem Bereich Erfahrung und strahlt die notwendige natürliche Autorität aus.“ Der BCA habe dabei bewusst auf einen Spielertrainer verzichtet.

Das schwache Abschneiden der Kissinger in der Landesliga spielte für Burghart dabei keine Rolle: „Das lag nicht am Trainer und war kein Kriterium für unsere Entscheidung.“ Außerdem habe Manislavic beim BC Aichach nun einen Vorteil: „Bei uns gibt es keinen ganz großen Druck. Wir machen ihm keine Zielvorgabe. Wichtig ist nur, dass er die jungen Spieler führt und weiterbringt.“