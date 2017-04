2017-02-04 09:00:00.0

Prozess Vom Mieter getäuscht, von der Justiz enttäuscht

Ein Schiltberger kauft sich als Altersvorsorge eine Wohnung – und zahlt mächtig drauf Von Gerlinde Drexler

Aichach/Schiltberg 13 Monate lang hat ein 36-Jähriger für eine Wohnung im Raum Aichach keine Miete gezahlt. Wegen Betrugs verurteilte ihn das Amtsgericht Aichach deshalb im September 2016 zu einer fünfmonatigen Haftstrafe. Für Andreas Reiner aus Schiltberg, seinen Vermieter, ist das inzwischen nicht einmal mehr ein Etappensieg. Der ständige Ärger über seinen Mieter kostet ihn Kraft und Nerven. Geld hat er noch immer keines gesehen, der 36-Jährige ist noch immer nicht ausgezogen. Gegenteil. Er hat gegen das Urteil Berufung eingelegt. Reiner fühlt sich von der Justiz im Stich gelassen.

Als er die Immobilie vor knapp zwei Jahren erwarb, ging es Reiner um eine finanzielle Absicherung. Die Mieteinnahmen sollten später eine zusätzliche Einnahme sein. Vorerst waren sie zur Abzahlung des Kredites gedacht, den Reiner für die Immobilie aufgenommen hat. Der Schiltberger dazu: „Der Kauf ist zu 100 Prozent finanziert. Ich habe meinen ganzen Besitz als Sicherheit gegeben.“

Bei dem Mieter hatte der heute 46-jährige Schiltberger zunächst ein gutes Gefühl. Dazu trug sicher auch die Selbstauskunft bei, die er von der Maklerin erhalten hatte. Darin hatte der 36-Jährige ein Monatseinkommen von 2800 Euro angegeben. Wie sich vor Gericht herausstellte, hatte er damit auch die Maklerin hinters Licht geführt. Tatsächlich belief sich sein monatliches Einkommen nur auf einige hundert Euro.

Sowohl mit den Mietzahlungen als auch der Kaution hielt der 36-Jährige seinen Vermieter von Anfang an hin, wie dieser erzählt. Einmal hörte er, dass es an einem Zahlendreher bei der Überweisung gelegen habe, dann wieder, dass die Kontonummer die falsche gewesen sei. Mitte November 2015, als der 36-Jährige bereits seit knapp vier Monaten in der Wohnung lebte, kam dann die Ernüchterung für Reiner: „Da ließ er die Hosen runter und sagte, dass er kein Geld habe.“

Der Schiltberger zeigte daraufhin seinen Mieter wegen Betrugs an. Die Verhandlung am Amtsgericht ernüchterte ihn noch mehr. Dort erfuhr er unter anderem, dass der 36-Jährige bereits mehrere Vorstrafen hatte und auch nicht zum ersten Mal wegen Betrugs angeklagt war. Inzwischen wusste er auch, dass sein Mieter innerhalb von fünf Jahren fünfmal umgezogen und bereits eine eidesstattliche Versicherung abgegeben hatte. Hätte er davon eine Ahnung gehabt, hätte er die Wohnung nie an den 36-Jährigen vermietet, sagt Reiner.

Inzwischen ist der Wohnunsbesitzer mehr als frustriert. Räumungsklagen laufen ins Leere, weil sich sein Mieter laut Reiner stets einen Tag zuvor seine Verhandlungsunfähigkeit bescheinigen lasse. In der Tat hatte der 36-Jährige bei der Gerichtsverhandlung in Aichach ausgesagt, dass er psychisch krank sei. Diese Krankheit habe es ihm auch unmöglich gemacht, seinen Beruf weiter auszuüben, begründete er seine Zahlungsunfähigkeit.

Reiners Versuch, dem säumigen Mieter Ende Oktober die Heizung abzudrehen, ist ihm vom Gericht untersagt worden. Was den Schiltberger besonders aufbringt: Um eine entsprechende Verfügung zu erwirken, war der 36-Jährige persönlich vor dem Amtsgericht Aichach erschienen. Für eine andere Verhandlung hingegen, bei der er angeklagt war, hatte er sich jedoch für verhandlungsunfähig erklären lassen.

Die Hoffnung, noch Geld zu sehen, hat der Schiltberger inzwischen fast aufgegeben. Ihm geht es vor allem darum, dass der 36-Jährige endlich aus der Wohnung auszieht. Bis es so weit ist, werden Kosten in Höhe von mindestens 10000 Euro aufgelaufen sein, schätzt der 46-Jährige. Dazu kommt der Mietausfall.

Die Konsequenzen, die er aus der Erfahrung mit seinem Mieter zieht: „Bei der Auswahl werde ich künftig nur noch Leute nehmen, wo beide arbeiten gehen.“ Seinen finanziellen Verlust werde er wohl nie ausgleichen können, befürchtet der Schiltberger. Um diesen auch nur annähernd reinzuholen, müsse er die höchstmögliche Miete ansetzen, sagt er fast verzweifelt.