2017-07-07 00:05:07.0

Kartfahren Von der Firmung aufs Podest

Gleich zwei Piloten des MC Aichach stehen in Kaufbeuren ganz oben. Timo Bellenbaum feiert mit Platz zwei sein bestes Ergebnis

Beim sechsten Schwabenpokallauf in Kaufbeuren hatten die Kartfahrer wieder mit dem schlechten Wetter zu kämpfen. Die Piloten des MC Aichach schlugen sich dennoch gut. Die zehn Starter aus der Paarstadt kämpften wie schon eine Woche zuvor mit dem nassen Untergrund. Adrian Limmer konnte trotz einem Torfehler dank seiner zügigen Zeiten das Podest der K1 als Drittplatzierter besteigen. Ihm folgte Hanna Weiher auf Rang vier. In der Klasse 2 erreichte Timo Bellenbaum sein bisher bestes Ergebnis und wurde als Zweitplatzierter geehrt. Leon Ehleider wurde Vierter. Elias Schwarzmaier (Platz elf) und Noah Schipf (Platz 15) blieben beide nicht fehlerfrei.

In der K3 wurde der MC Aichach von vier Fahrern vertreten. Massimo Ziegler, der sich direkt von seiner Firmung aus nach Kaufbeuren aufmachte, hatte nur einmal die Gelegenheit, den Parcours vorher abzugehen. Dank seiner routinierten Fahrweise gewann er dennoch die Klasse mit 1,3 Zehntelsekunden Vorsprung.

ANZEIGE

Niklas Feiler konnte die Geschwindigkeit der Top-Fahrer nicht erreichen und platzierte sich im Mittelfeld auf Rang neun. Aufgrund eines Stehers und zwei Pylonenfehlern wurde Niklas Stahler Elfter, gefolgt von Ulrike Stolz auf Rang zwölf. Den Sieger der Klasse 4 stellte ebenfalls der MC Aichach. Jim de la Vigne ließ nach zwei Läufen die Konkurrenz hinter sich. Joel Kurrer kam auf Platz fünf. Tobias Reitz verfehlte wegen einem Pylonenfehler das Podest und wurde Sechster. Ihm folgten Vanessa Witzenberger (Rang neun), Matthias Stolz (Zehnter), Paul Schneider (14.) und Alexander Stahler (17.).

Am Sonntag starten die MCler beim letzten Qualifikationslauf zur südbayerischen Meisterschaft in Sonthofen. (AN)