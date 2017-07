2017-07-29 00:05:44.0

Vorfreude pur bei Ecknach

Fußball-Bezirksliga II: Auftakt in Horgau

Voller Vorfreude blicken die Fußballer des VfL Ecknach nach fünf Wochen Vorbereitung auf den Start heute Nachmittag in die erste Bezirksligasaison beim FC Horgau. Die Vorbereitung ist zufriedenstellend verlaufen. Auch vom Verletzungspech ist die Mannschaft um die Spielertrainer Florian Fischer und Mario Schmidt weitestgehend verschont geblieben. So fehlen aus der Stammformation des Vorjahrs nur Keeper David Selig, Fabian Ettinger und Alexander Richter. Richter hat es beruflich nach Berlin verschlagen, Ettinger laboriert bereits seit der letzten Saison an einer Schambeinentzündung und fällt vermutlich noch mehrere Monate aus. Wieder im Kader, aber noch auf der Bank sitzt Keeper Selig nach überstandenem Mittelfußbruch. Weiterhin fehlen dem VfL noch die beiden aus der A-Jugend in den Männerbereich gestoßenen Jonas Arendt (Adduktorenprobleme) und Stefan Hörl (Urlaub). Die in der vergangenen Woche noch angeschlagenen Offensivkräfte Serhat Örnek, Schmidt und Neuzugang Michael Eibel sind alle im Kader und sollen für den VfL im ersten Bezirksligaspiel auf Torejagd gehen.

Das Trainerduo ist sich einig, dass es extrem wichtig sein wird, die Aufstiegseuphorie aufrechtzuerhalten und in Horgau nicht mit einer Niederlage zu starten. An Unterstützung wird es dem VfL nicht mangeln. Die reisefreudigen VfL- Anhänger fahren mit dem Bus in den Nachbarlandkreis Augsburg, um ihr Team zu unterstützen. Und auch an der Motivation wird es nicht scheitern. Abteilungsleiter Johannes Erbe ist sich sicher, dass die Elf um Torjäger und Kapitän Christoph Jung nicht aufgestiegen ist, um ein Jahr später wieder den Gang zurück in die Kreisliga anzutreten: „Man fühlt bei der Mannschaft Spannung und Vorfreude zugleich, und ich glaube, dass wir gewappnet für das Neuland Bezirksliga sind.“ (AN)