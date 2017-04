2017-04-21 19:19:00.0

Fußball WDR berichtet über Vereine im Wittelsbacher Land

BC Aichach, FC Affing und TSV Aindling spielen am Sonntag in der Sendung „Sport inside“ eine Hauptrolle. Es geht darum, wie Amateurclubs ihre Spieler bezahlen. Von Sebastian Richly

Was haben der BC Aichach, der TSV Aindling und der FC Affing gemeinsam? Zumindest sind alle drei Vereine Thema bei der WDR-Sendung „Sport inside“. Am Sonntag, 23. April, strahlt der Sender ab 22.50 Uhr in seiner Sportmagazin-Sendung den zehnminütigen Beitrag mit dem Titel „Nettoamateure“ aus.

Darin geht Autor Matthias Wolf der Frage auf den Grund, wie Amateurvereine ihre Spieler bezahlen und welche Auswirkungen „Schwarzgeldzahlungen“ auf Vereine und Fußballer haben können. So wie der Einblick der Steuerfahnder beim TSV Aindling Folgen hatte (wir berichteten mehrmals). Mehr als 15 Stunden drehte Wolf mit seinem Team im Wittelsbacher Land. Unter anderem kommen Affings Vorsitzender Robert Lindermeier sowie Johannes Neumann, Vorsitzender des BC Aichach und Aichachs Ex-Präsident Volker Weingartner zu Wort. Der Beitrag behandelt die Entwicklung in den vergangenen Jahren, blickt aber auch nach vorne und beschreibt die unterschiedlichen Herangehensweisen der Vereine mit der Thematik. In dem Beitrag beschreibt zudem ein Münchner Soziologe, welchen Einfluss solchen Zahlungen auf die Vereins-Treue und Identifikation der Spieler und Zuschauer mit dem Klub haben können.

ANZEIGE

Autor Matthias Wolf war beim Dreh überrascht: „Eigentlich wollten wir noch Vereine begleiten. Aber hier haben wir einen sehr exemplarischen Fall gefunden.“ Durch die zum Teil offene Kommunikation mit den Vereinsverantwortlichen habe man sich dafür entschieden, ausschließlich die Vereine aus dem Landkreis zu betrachten. „Eigentlich ist es ein Tabu-Thema, aber hier haben die Ereignisse einen ganzen Fußball-Kreis nachhaltig verändert“, so Wolf.