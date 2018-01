2018-01-11 19:14:00.0

Schießen Weniger Schützen im Gau Altomünster

Neben den sportlichen Erfolgen gibt es beim Neujahrsempfang in Sixtnitgern auch einige Baustellen

Gauschützenmeister Peter Haug beklagte auf der Neujahrsversammlung des Schützengaus Altomünster die rückläufige Mitgliederzahl. Aufgrund der Fusion der beiden Adelzhauser Schützenvereine habe man die 3000-Marke nun deutlich unterschritten.

Ein leidiges Thema seien nach wie vor die unbesetzten Posten im Gauvorstand. Derzeit ist der Posten des Dritten Gauschützenmeisters offen, ebenso fehlt eine Gaudamenleitung. Haug forderte die Vereine auf, diese Lücken zu schließen.

Außerdem plädierte er für die Ehrenamtskarte, die aktiver in den Vereinen eingesetzt werden sollte. Beim Nachfragen an die Anwesenden stellte er fest, dass nur zwei der Anwesenden die Ehrenamtskarte besitzen. Gausportleiter Harald Reiserer stellte die neue Sportordnung und die Änderungen vor. Sicherheitsschnur oder Mündungsabdeckung sind nun allgemein vorgeschrieben. Der Zweite Gausportleiter Manfred Prummer berichtete, dass der neu eingeführte Rundenwettkampfmelder gut funktioniert. Nicht so zufrieden war er, weil das Vorschießen überhandgenommen hat. Er machte auch klar, dass es ein Schießen ohne Aufsicht nicht geben wird.

Sportlich gab es einige Erfolge. 26 neue Gaurekorde wurden aufgestellt und 37 Meisterschützenzeichen des Bayerischen Sportschützenbundes (BSSB) sowie 25 Meisterschützenzeichen des Deutschen Sportschützenbundes (DSB) verliehen.

Zudem wurden weitere Termine im Gau bekannt gegeben. Die nächste Standaufsichtsschulung findet am 22. Februar in Altomünster statt. Das Gaukönigsschießen findet am 22. April bei Edelweiß Altomünster statt. Die Gauversammlung ist auf den 4. Mai in Adelzhausen mit Gau-Königsproklamation terminiert. Am Ende der Veranstaltung wurden Mitglieder für ihre langjährigen Verdienste mit einem gravierten Gaukrug ausgezeichnet. (pha)