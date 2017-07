2017-07-03 19:59:00.0

Reitsport Wenn Ponys Zirkusluft schnuppern

Breitensport und hochwertige Leistungen mischen sich bei der ersten WBO-Veranstaltung in Thierhaupten.

Auf die erste WBO-Breitensport-Reitsportveranstaltung hatten sich Turnierleiterin und Vorsitzende Hildegard Steiner und ihr Team vom Reitverein Thierhaupten/Ötz schon Monate vorher vorbereitet und gefreut.

Und Aktive wie Besucher, die teilweise von weit her kamen, waren gleichermaßen begeistert. Auch die Richter waren erstaunt, wie attraktiv und trotzdem ernsthaft im Reitsportgeschehen das Ganze aufgestellt war. Mit 310 Nennungen, davon eine Rekordbeteiligung von 55 Starts aus den eigenen Reihen, war es trotzdem eine zeitlich gelungene Veranstaltung. „Um die Kosten zu decken, muss es freilich künftig noch ein paar Nennungen mehr geben“, resümierte Hildegard Steiner.

ANZEIGE

Die seltene Mischung von Zirkusluft und ernstzunehmendem Wettbewerb brachte den besonderen Reiz. „Zirkusvorstellungen neben einer Reitsportveranstaltung zu erleben ist wie der Wechsel von einer Welt in die andere, und doch haben sie gemeinsam mit Künstlern zu tun“, so Steiner. Auf geschmückten Zirkusponys in der Zirkusarena mit Musik zu reiten fanden viele Kinder besonders aufregend. Der Duft von Popcorn dazu und der Spaß, wenn Papa bei einer Zirkusaktion mitmachen durfte, taten ihr Übriges. Auch das Kinderschminken fand bei den Kleinen großen Anklang. Passten sie doch fast zu den berittenen Kostümreitern, die mit Power über die Hindernisse sprangen oder in der Führzügelklasse mit Kostümen aufwarten konnten.

Ein Highlight war die Beteiligung von Bayerns Pferde Champions-Club. Dieser Qualifikationswettbewerb wurde von Mandy Kleber auf Novalis gewonnen. Sie darf sich nun „Champion“ nennen und wird zum Finaltag am 14. Oktober nach München-Riem eingeladen. Gleichzeitig gewann sie damit das ausgeschriebene Finale des Kleine-Tour-Thierhaupten-Cups im Springen.

Beim Finale des ausgeschriebenen Kleine-Tour-Thierhaupten-Cups Dressur ging Michaela Gross mit Glorie als beste Reiterin des Reitvereins Thierhaupten auf dem vierten Platz hervor, gefolgt von Mandy Kleber (5.) auf Novalis und Samira Meir (6.) auf Dali sowie Franziska Schmidt (8.) auf Skew-bald Marc.

Unterhaltsam und spannend ging es in der Zirkusarena von Circus Kaiser zu. Bei einer kunstvollen Messerattacke wurden die Nerven von Thomas Meir und Hildegard Steiner getestet, die die Sache aber vertrauensvoll und „cool“ überstanden haben. Besonderen Spaß brachte den Zuschauern der Wettbewerb „Jump and Run“, bei dem ein Reiter und ein Läufer ein Paar bildeten. Zuerst musste der Reiter einen Parcours mit sechs Sprüngen überwinden und dann der Läufer. Der Spaß nahm kein Ende und mündete in den Jump-and-Dog-Wettbewerb. Das Team aus Pferd, Reiter und Hund passierten den aufgebauten Geschicklichkeitsparcours. Das Kostüm-Stilspringen gewann Katharina Gnandt auf Tassilo (Fischach).

Gleichzeitig feierte das Ponyprojekt sein zehnjähriges Bestehen. Viele Kinder hatten ihre erste Reitstunde im Ponyprojekt. Der Wunsch von Hildegard Steiner und Anni Gross, die Kinder bis hin zur Turnierteilnahme zu führen, scheint in Erfüllung gegangen zu sein. Cool war dabei die zehnjährige Samira Meir auf Pony Dali (Thierhaupten). Sie war vor ihrem ersten Springwettbewerb aufgeregt und freute sich am Ende über den dritten Platz im Ponystil-Wettbewerb. (hils)