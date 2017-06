2017-06-02 12:18:00.0

Tischtennis Wenn es mal wieder länger dauert

Der Bundestrainer hat eine Diskussion um eine Begrenzung der Spielzeit in Gang gebracht. Die Amateure glauben, dass das keine gute Idee ist. Von Sebastian Richly

Während bei den Tischtennisvereinen aus dem Wittelsbacher Land die Saison vorbei ist, geht es bei der Weltmeisterschaft in Düsseldorf bis Montag, 5. Juni, zur Sache. Mit dabei ist auch Deutschlands bekanntester Spieler Timo Boll. Während der Publikumsliebling um die Medaillen kämpft, denkt Bundestrainer Jörg Roßkopf schon weiter. Der hatte laut über die Einführung eines Zeitlimits bei der schnellen Sportart mit dem kleinen Ball nachgedacht. Die Tischtennis-Experten aus dem Landkreis Aichach-Friedberg sehen das Vorhaben skeptisch.

Sandra Brugger vom TSV Aichach hält das für keine gute Idee. „Wenn ich als Spieler ständig die Zeit im Auge haben muss, dann kann ich mich nicht aufs Spiel konzentrieren.“ Die 29-Jährige erinnert sich an ihre längsten Matches: „Einmal ging es 39:37 aus, allerdings noch im Modus mit zwei Gewinn-Sätzen. Im Mixed haben wir einmal 24:22 gespielt.“ Die Zeit habe sie zwar nicht mitgestoppt, eine halbe Stunde hätten die Spiele wohl überschritten.

Ein Spiel bei den Herren mit gelegentlich zwölf Einzeln und vier Doppeln kann manchmal vier Stunden oder länger dauern. Viel zu lange für Bundestrainer Jörg Roßkopf. So hat er vor Kurzem bei der Mitgliederversammlung des Verbandes Westdeutscher Sportjournalisten eine Begrenzung der Spielzeit vorgeschlagen: „Wir müssen mit der Zeit gehen. Die Spielzeit muss kalkulierbarer werden. Daran wird kein Weg vorbeiführen.“ Hintergrund dieser Forderung dürfte der Kampf um Übertragungszeit im Fernsehen sein. Getestet wird die Sache unter anderem von Timo Boll bei einer privaten Turnierserie in Hongkong ab Juli, bei der die Spielzeit pro Einzelmatch auf 24 Minuten begrenzt wird. Der deutsche Vorzeigespieler freut sich auf das Experiment: „Das wird spannend. Das Wichtigste ist aber, dass es überhaupt ausprobiert wird.“

Im Amateurbereich vernimmt man den Vorstoß des Bundestrainers allerdings mit Skepsis. Sandra Brugger sieht keinen Anlass einer Änderung, zumal es bereits eine zeitliche Begrenzung gibt. Dauert ein Satz länger als zehn Minuten, wird nach der sogenannten Wechselmethode gespielt: „Der Aufschlag wechselt nach jedem Punkt, und der Aufschläger muss spätestens mit dem 13. Schlag gepunktet haben – ansonsten geht der Punkt an den Rückschläger“, erklärt Brugger, die seit rund 18 Jahren Tischtennis spielt, solche Situationen aber nur selten erlebt hat. Die JugendTrainerin könne sich das Konzept aber beim Nachwuchs vorstellen: „Bei den Kleinen könnte das Sinn machen, denn dort dauern die Spiele oft sehr lang. Bei den Erwachsenen halte ich das aber für falsch“, macht Brugger klar. Die TSV-Spielerin drückt bei der Weltmeisterschaft insbesondere Timo Boll die Daumen: „Ich hoffe, die deutschen Starter kommen weit, aber es hängt immer von der Tagesform ab.“ Andere Regeländerungen sieht sie dagegen positiv: „Die langsameren Bälle und die verkürzten Sätze. Dadurch sind die Partien spannender und attraktiver geworden.“

Ähnlich sieht das Alois Durner, Vorsitzender beim TSV Kühbach. Der 51-Jährige spielt Tischtennis, seit er zehn Jahre alt ist. „Es wird ja ständig etwas geändert. Die neuen Regeln wie die größeren Bälle und die Sätze bis elf Punkte waren auch alle gut.“ Von dem neuen Vorstoß hat Durner bisher nichts mitbekommen. „Das ist mir neu, vor allem weil wir ja jetzt schon eine Zeitregelung haben“, sagt Durner, der in der ersten Mannschaft in Kühbach spielt. Er war von dieser Regel allerdings noch nicht betroffen. „Im Normalfall will im Amateurbereich doch jeder sein Spiel zu Ende bringen. Auch bei den Profis weiß ich nicht, ob das den Sport attraktiver macht.“ Durner interessiert sich bei der Heim-WM vor allem für den Frauenwettbewerb, besonders für die Partien von Sabine Winter (Kolbermoor): „Da hat man dann schon einen Bezug dazu. Im Livestream kann man die Partien anschauen. Wenn es passt, nehme ich diese Gelegenheit war“, sagt Durner, der beim TSV vor allem für das Training der Mädchen zuständig ist.

Auch andere Sportarten mit ähnlichen Zählweisen – wie Tennis oder Volleyball – haben die Dauer des Spiels mit Modifizierungen des Regelwerks zu regeln versucht, und das auch mit Erfolg. Und doch gibt es Spiele, die eine gefühlte Ewigkeit dauern. (mit pkl)