2018-02-02 09:00:00.0

Wintersport Wer fährt am Schatzberg am schnellsten?

60 Teilnehmer kämpfen um Aichacher Stadtkrone. Titelverteidiger sind am Start. Von Reinhold Rummel

Winterliche Verhältnisse erwarten die Skifahrer am Samstag im Tiroler Skigebiet Wildschönau. Dort, wo die 53. Aichacher Stadtmeisterschaften stattfinden. Zudem sagen die Wetterprognosen erfrischende Temperaturen voraus – knapp 10 Grad Minus.

Für den Brettlfreund genau die richtige Kälte, um einen nahezu optimalen Schnee in der Winterlandschaft am Schatzberg vorzufinden. Dazu 190 Zentimeter griffiger Schnee auf den 109 Kilometer großflächigen Skigebiet mit den 46 Liftanlagen. Auf der FIS-Strecke am Schatzberg in Auffach soll einmal mehr der Austragung der 53. Stadtmeisterschaft nichts entgegenstehen. Der Skiclub des TSV Aichach, der heuer auf sein 150-jähriges Bestehen zurückblicken darf, wurde mit der Austragung der Stadtmeisterschaft beauftragt. Im vergangenen Winter hatten die Teilnehmer bereits einen herrlichen Wintertag am Schatzberg genießen können.

ANZEIGE

Birgit Rümmelein: Titelverteidigerin und Organisatorin

Birgit Rümmelein, die neue Leiterin im Skiclub des TSV Aichach, ist bei ihrer ersten Veranstaltung als Verantwortliche positiv optimistisch. „Ich glaube, wir können uns auf gute Bedingungen zum Skifahren freuen.“ Zumal Rümmelein diesmal mit der Startnummer 18 als Titelverteidigerin das Rennen aufnehmen wird. Dabei wird man heuer erstmals mit der neuen Achtergondel-Einseilumlaufbahn zum Schatzberg hochfahren.

Bevor die knapp 60 gemeldeten Aichacher Rennläufer am Schatzberg starten können, wird der routinierte Kurssetzer Anton Bachmann den Stangenwald setzen. Um 10.30 Uhr soll planmäßig der Auftakt mit dem Kinderstart erfolgen, ehe im Anschluss die weitere Konkurrenz am Start sein wird. Die letztjährige Vizemeisterin und hoffnungsvolle Nachwuchsläuferin Anja Baumgartner kann verletzungsbedingt nicht am Start sein.

Jonas Ruisinger will Titel verteidigen

Bei den Männern ist der Titelverteidiger am Start. Jonas Ruisinger von den Grubetfreunden versucht, das Triple zu schaffen. Bereits 2015 und 2017 sicherte er sich den Titel. 2016 fiel der Wettbewerb aus. Mit der Startnummer 45 wird der 19-Jährige den Stangenwald erfolgreich bewältigen wollen. Einer seiner Konkurrenten ist Bruder Simon, der im vergangenen Jahr stürzte und aktueller Kreismeister ist. Mit der Startnummer 1 eröffnet der 11-jährige Kilian Ostermaier die Aichacher Stadtmeisterschaften.

Norbert Peters, der mit der Rennleitung beauftragt ist, würde wie bereits im vergangenen Jahr gerne wieder die neuen Titelträger in zwei Rennläufen ermitteln. „Die Entscheidung über einen zweiten Lauf werden wir kurzfristig am Berg treffen“, so Peters. Wie Skiclubleiterin Birgit Rümmelein mitteilte, erfolgt die Ausgabe der Startnummern von 9.45 bis 10.15 Uhr am Kinder- und Aktivenstartplatz. Nach Beendigung des Laufes müssen diese dann im Zielraum abgegeben werden.

Die Siegerehrung findet wie gewohnt in der TSV-Turnhalle in Aichach am darauffolgenden Samstag, 9. Februar, ab 19 Uhr statt.