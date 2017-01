2017-01-27 20:30:00.0

Skisport Wer gewinnt Aichacher Statdmeisterschaft?

Am Schatzberg in der Tiroler Wildschönau suchen die Aichacher zum 52. Mal ihren Stadtmeister im Riesenslalom. Unter anderem ist Titelverteidiger Jonas Ruisinger am Start. Von Reinhold Rummel

Skifahrerherz, was willst du mehr. Seit Tagen lacht die Sonne bei klirrender Kälte im Tiroler Skigebiet Wildschönau. Optimale Bedingungen also für die Aichacher Skifahrerfreunde. Denn am Samstag findet die 52. Stadtmeisterschaft im Riesentorlauf dort statt. Anders als im vergangenen Jahr, als das Rennen abgesagt wurde.

Die Prognosen sagen einen sonnigen und wolkenlosen Tag voraus. Dazu 110 Zentimeter griffiger Schnee auf den 109 Kilometern des großflächigen Skigebiets mit den 46 Liftanlagen. Auf der vom internationalen Skiverband anerkannten Strecke am Schatzberg in Auffach soll diesmal der Austragung der Aichacher Stadtmeisterschaft nichts im Weg stehen. Im vergangenen Winter musste das Rennen Ende aufgrund des milden Winterwetters mit nassem Schneeregen und heftigen Wind kurzfristig angesagt werden. Reinhard Müller, Skiclubleiter des TSV Aichach, ist diesmal optimistisch. Dabei wird man heuer noch einmal mit der legendären Vierergondelbahn zum Schatzberg hochfahren.

ANZEIGE

Im kommenden Sommer wird dann eine neue Einseilumlaufbahn erbaut und künftig die Wintersportler mit noch mehr Komfort zur Piste hochbringen. Bevor die gemeldeten Aichacher Rennläufer am Schatzberg starten können, wird der routinierte Kurssetzer Anton Bachmann den Stangenwald für die 52. Stadtmeisterschaft auf die Piste zaubern. Um 10.30 Uhr geht es mit dem Kinderstart los, ehe im Anschluss die weitere Konkurrenz auf die Piste geht. Während die mehrfache Stadtmeisterin Gaby Lerchl ihren Titel aus dem Jahr 2015 diesmal nicht verteidigen kann, wird bei der männlichen Konkurrenz Jonas Ruisinger von den Grubetfreunden den Gewinn des Stadtmeistertitel aus dem Jahr 2015 erneut in Angriff nehmen. Mit der Startnummer 47 geht der 19-Jährige den Stangenwald an. Mit der Startnummer 1 wird die elfjährige Pauline Loder die Aichacher Stadtmeisterschaften eröffnen.

Wie Skiclubleiter Reinhard Müller mitteilte, erfolgt die Ausgabe der Startnummern in der Zeit von 9.45 bis 10.15 Uhr am Kinder- und Aktivenstartplatz. Nach Beendigung des Laufes müssen die Startnummern im Zielraum umgehend abgegeben werden. Die Siegerehrung der erfolgreichsten Skifahrer findet dann am Samstag, 4. Februar, in der TSV-Turnhalle in Aichach ab 19 Uhr statt.

Auch die Aichacher Grubetfreunde beteiligen sich an der Stadtmeisterschaft. Abfahrt mit dem Bus ist am Samstag um 5:45 Uhr am Betriebshof der Familie Efinger sein. Am Sonntag geht es dann mit ihren Ski- und Snowboardkursen nach Grasgehren. Die Abfahrtszeiten sind in Aichach 6.15 Uhr (Betriebshof Efinger), Obermauerbach 6 Uhr, Klingen 6.05 Uhr, Kühbach 6 Uhr, Paar 5.50 Uhr, Inchenhofen 5.45 Uhr, Ecknach 6.10 Uhr, Dasing 6.20 Uhr (am Sportgelände) Uhr, Hollenbach 5.55 Uhr, Augsburg Messe 6:40 Uhr. Die Teilnehmer aus Rapperszell und Schiltberg sollen in den Bus zwei in Kühbach einzusteigen.