2017-06-10 01:14:00.0

Fußball-Relegation Wer lässt die Sektkorken knallen?

Die ersten Teams jubeln über den Aufstieg, andere müssen nachsitzen. Merching reicht ein Sieg gegen Fischach, Mühlried hat einen längeren Weg vor sich. Von Sebastian Richly

Während sich die meisten Fußballer schon längst in der Sommerpause befinden, geht es für einige wenige Teams noch um alles. Denn die Relegationsspiele im Kreis Augsburg haben längst begonnen. Während der TSV Hollenbach II durch einen Sieg gegen den SV Schwabegg II (wir berichteten) bereits den Aufstieg in die A-Klasse sicher hat, kämpfen der TSV Merching und der SC Mühlried noch um den Einzug in Kreisklasse- und Kreisliga.

TSVFischach – TSV Merching

Am Samstag wird es ernst für den TSV Merching. Der Vizemeister der A-Klasse Aichach spielt um den Aufstieg in die Kreisklasse – und zwar um 18 Uhr auf dem Platz des FSV Wehringen. Gegner ist der Tabellenzweite der A-Klasse Augsburg-Süd, der TSV Fischach. Die Merchinger mit ihrem Trainerduo Michael Schuster und Simon Biallowons haben sich auch ein klares Ziel gesetzt: den Aufstieg. „Wir wollen rauf, wenn man so weit gekommen ist, dann will man auch den letzten Schritt gehen“, meinte Simon Biallowons, für den es ja das letzte Spiel auf der Merchinger Trainerbank ist. Es ist ein Alles-oder-nichts-Spiel. Der Sieger steigt auf, der Verlierer muss eine weitere Saison in der A-Klasse bestreiten. Die ursprüngliche Variante, dass die beiden Sieger der Spiele Merching gegen Fischach und Gersthofen II gegen Langenmosen II in einer weiteren Partie den Aufsteiger ermitteln müssen, ist vom Tisch. „Wir wollen nächste Saison wieder fünf Kreisklassen mit je 14 Teams haben und so kann ein A-Klassen-Zweiter mehr aufsteigen“, so Spielgruppenleiter Reinhold Mießl. Für den TSV Merching wäre es der zweite Aufstieg innerhalb von drei Jahren. Die Merchinger setzen im entscheidenden Spiel auf die Tore des Sturmduos Jürgen Pestel und Moritz Willis, die gemeinsam auf 28 Treffer kommen. Beim Gegner ist Dominik Schubert mit 24 Toren am gefährlichsten. (pkl)

SCMühlried – TSG Untermaxfeld

Der SC Mühlried, Zweiter der Kreisklasse Aichach, bekommt es am Samstag um 16 Uhr in Langenmosen mit dem Vizemeister der Kreisklasse Neuburg, der TSG Untermaxfeld, zu tun. Die Untermaxfelder wollen unbedingt zurück in die Kreisliga, aus der die TSG in der vergangenen Spielzeit abgestiegen war. Die Mühlrieder setzen im ersten Relegationsspiel auf Toptorjäger Marco Rechenauer, der sich mit 32 Treffern die Torjägerkanone holte. Nur der Sieger der Partie ist weiterhin im Aufstiegsrennen und trifft am Dienstag auf den Sieger der Partie Langerringen – Firnhaberau. (sry-)