2017-01-05 09:41:00.0

Futsal Wer nutzt seine Chance im Finale?

Bei der Endrunde in Kissing gehört Landesligist TSV Aindling zu den Favoriten. Kreisligist FC Affing rechnet sich ebenfalls Chancen aus. Die Außenseiter stehen im Blickfeld. Von Sebastian Richly

Eines steht schon vor dem Anpfiff der Landkreisendrunde im Futsal heute Abend in der Kissinger Paartalhalle fest: Es wird einen neuen Landkreismeister geben. Denn der Titelverteidiger FC Stätzling scheiterte bereits in der Vorrunde. Dennoch sind heute Abend ab 18.30 Uhr auch drei Landesligisten mit von der Partie: Der SV Mering, der Kissinger SC und der TSV Aindling sind die ersten Anwärter auf den Titel. Ein Selbstläufer wird es für die Landesliga-Vertreter jedoch nicht werden – das sieht auch Aindlings Sportlicher Leiter Josef Kigle so: „Jedes Team bei der Endrunde hat vier oder fünf Kicker in seinen Reihen, die richtig gut spielen können. Da kann jeder jeden schlagen.“ Für Kigle stehe ohnehin der Spaß im Vordergrund: „Wir sind nach mehreren Jahren Pause mal wieder dabei. Die Jungs hatten Lust zu spielen und nur deshalb sind wir dabei.“

Und recht erfolgreich, denn in der Vorrunde gab es drei glatte Siege für den TSV, der das Ticket souverän löste: „Das wird heute Abend eine ganz andere Hausnummer. Kein Team wird einfach so durch das Turnier spazieren. Wir sind nicht der Topfavorit, auch weil wir keine Halle zum Trainieren haben“, so Kigle, der aber hinzufügt: „Wir wollen mindestens ins Halbfinale kommen, der Turniersieg ist aber keine Pflicht.“ Trainer Roland Bahl sieht die Sache noch klarer: „Wir müssen mit der Rolle des Mitfavoriten leben.“ Auch die unterklassigen Teams will Aindling nicht unterschätzen: „Mit dem Handballtorwart (Benjamin von Petersdorff) hat der TSV Friedberg natürlich einen starken Rückhalt“, sagt Josef Kigle und fügt hinzu: „Auch Alsmoos ist für mich ein Anwärter. Mit Stefan Simonovic haben sie einen der besten Hallenspieler in ihren Reihen.“ Bis auf Torhüter Florian Wiesmüller besteht die Aindlinger Hallentruppe ausschließlich aus Kickern aus dem Landesliga-Kader. Am wichtigsten ist für den Sportchef, dass sich kein Spieler verletzt.

Der FC Affing ist in der Halle noch ungeschlagen

Genau das ist nämlich bereits dem Kreisligisten FC Affing passiert. Torjäger Frederik Meissner zog sich in der Halle eine Knieverletzung zu. Der Angreifer wurde bereits operiert und fällt dem FCA länger aus. Nichtsdestotrotz gehen die Affinger mit breiter Brust in das Finale am heutigen Abend. Denn bislang sind die Kicker von Trainer Manfred Kämpf beim Futsal in diesem Jahr noch ungeschlagen.

In der Vorrunde gab es drei Siege. „Wir wollen Spaß haben und die Großen ärgern“, sagt der Coach, der aber am heutigen Abend gar nicht da ist. Für Urlauber Kämpf übernehmen wie schon in der Vorrunde, die Co-Trainer Tobias Jorsch und Marc-Abdu Al-Jajeh: „Die Jungs machen das schon, ich drück aus dem Ausland die Daumen.“ Im Affinger Lager sind alle positiv gestimmt, denn unter der Woche trainieren die Spieler in der Soccerhalle. „Ich bin guter Dinge, aber bei solch hochklassigen Gegnern, musst du voll konzentriert sein, sonst ist das Turnier schnell vorbei.“ Während es die Affinger mit Kissing, Griesbeckerzell und dem Vorjahresfinalisten TSV Dasing zu tun bekommen, trifft Aindling auf Mering, den TSV Friedberg und Alsmoos-Petersdorf. Der SSV war in der Vorrunde Gruppenzweiter hinter Affing.

Beim SV Mering gibt es im Vergleich zur Vorrunde eine Änderung auf der Trainerbank. Für Sascha Mölders, der sich bereits mit dem TSV 1860 München im Trainingslager befindet, übernimmt Bajram Gocevic die Verantwortung. Das Turnier startet um 18.30 Uhr in der Dasinger Schulsporthalle. Das Finalspiel wird um 22.15 Uhr angepfiffen.