Abstimmung Wer wird AN-Sportler des Monats?

Im Mai suchen die Aichacher Nachrichten wieder den erfolgreichsten Athleten. Zur Auswahl stehen Reiter Helmut Well, Kartfahrer Adrian Limmer und Fußballer Dominik Müller. Von Evelin Grauer

Besondere Leistungen bedürfen einer besonderen Würdigung. Deshalb begeben sich die Aichacher Nachrichten jeden Monat auf die Suche nach dem AN-Sportler des Monats. Sie können bestimmen, wer am Ende ganz oben steht.

Elf Mal pro Jahr unterbreiten wir Ihnen drei Vorschläge von Sportlern, die aus der Sicht der Redaktion während der vergangenen Wochen Außergewöhnliches geleistet haben. Im Internet, per Telefon oder SMS können Sie abstimmen (siehe Infokasten). Am Ende des Jahres wird aus den elf Monatssiegern der Sportler des Jahres gewählt. Im Januar siegte Eisstockschützin Jessica Gamböck. Im Februar war Tischtennisspieler Lucas Held nicht zu schlagen. Im März triumphierte Handballerin Ramona Bscheider und im April setzte sich Tischtennisspielerin Clara Birzl durch.

Für den Monat Mai stehen wieder drei ganz unterschiedliche Typen zur Auswahl: Mit dem Reiter Helmut Well, Kartfahrer Adrian Limmer und Fußballer Dominik Müller bewerben sich drei Sportler um den Titel, die in den vergangenen Wochen bemerkenswerte Leistungen in ihrer Sportart gezeigt haben.

Ehrgeizig:

Reiter Helmut Well

Einen überlegenen Sieg feierte Helmut Well beim wichtigsten Springen der Turniertage auf Gut Sedlhof bei Kühbach. Der 66-jährige Starter der gastgebenden Reit- und Turniergemeinschaft (RuTG) Holzburg ließ der Konkurrenz im M*-Springen mit 1,25 Meter hohen Hürden keine Chance. Dieser Sieg ist aber nur einer von rund 250, die Well in seiner Karriere bereits verbucht hat. Dabei begann er erst mit 32 Jahren zu reiten. Der Besitzer der Alten Mühle in Unterschneitbach (Stadt Aichach) ist Mitglied der Musikerfamilie Well und hat 14 Geschwister. Geld zum Reiten war früher nicht da. Doch der ehrgeizige Sportler lernte schnell und wurde 1998 mit dem Goldenen Reiterabzeichen des Verbands für zehn Siege und 15 Top-3-Platzierungen in S-Springen (Hürdenhöhe 1,40 Meter) ausgezeichnet. Ein S-Springen möchte Well mit seiner Stute Chirpy Wellness noch einmal gewinnen.

Kämpferisch:

Kartfahrer Adrian Limmer

Kartfahrer Adrian Limmer fährt erst in der zweiten Saison Rennen. Mitte Mai kam er bei einem Kartslalom des Schwabenpokals erstmals aufs Treppchen. Adrian, der am Sonntag neun Jahre alt wird, strebt als nächstes Ziel einen Sieg in seiner Altersklasse (K1) an. Seine Trainer beim MC Aichach schätzen an ihm sein Gefühl für das Kart, seinen Trainingsfleiß und seine Konzentrationsfähigkeit. Seine Leistungen sind umso bemerkenswerter, da der Oberbernbacher an ADHS, einer Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, leidet. Wie seine Mutter Yvonne berichtet, stärkt das Kartfahren das Selbstvertrauen ihres Sohnes. Dieser müsse aufgrund seiner Krankheit viel negatives Feedback wegstecken, beim Kartfahren könne er aber zeigen, was er kann. Adrian ist derzeit Gesamtzweiter im Schwabenpokal und hat Chancen auf den K1-Gesamtsieg.

Kaltschnäuzig:

Fußballer Dominik Müller

Auf stolze 29 Tore brachte es Fußballer Dominik Müller in der abgelaufenen Saison. Damit stellte der Stürmer des BC Adelzhausen nicht nur einen vereinsinternen Rekord auf, sondern holte sich auch die Torjägerkanone der Bezirksliga Nord. Laut BCA-Abteilungsleiter Jürgen Dumbs zeichnet Müller seine Schnelligkeit, sein „brutaler“ Wille und sein Super-Schuss aus, mit dem er die Vorlagen seiner Mitspieler verwertet. In der vergangenen Saison sei Müller noch „kaltschnäuziger“ gewesen und habe nicht viele Chancen für ein Tor gebraucht. Der 26-jährige Adelzhausener, der mittlerweile in Stätzling wohnt, beschreibt seine Erfolgsserie so: „Es ist einfach gelaufen diese Saison.“ Nach dem Weggang von Sebastian Kinzel (17 Tore) dürfte sein Torinstinkt auch in der neuen Saison stark gefragt sein. Müllers Ziel: Die 30-Tore-Marke knacken.

Sie entscheiden, wer AN-Sportler des Monats Mai wird. Die Abstimmung läuft bis Donnerstag, 29. Juni, 12 Uhr. Sie können per Telefon, SMS und im Internet abstimmen. Alle drei Methoden werden unabhängig voneinander ausgewertet, danach werden die drei Einzelergebnisse zusammengezählt. So soll ein möglicher Betrug erschwert werden.

So können Sie abstimmen

Telefon: Sie können Ihre Stimme abgeben unter der Nummer:

01375/808054-01 für Well

01375/808054-02 für Limmer

01375/808054-03 für Müller

Ein Anruf kostet 14 Cent aus dem Festnetz der Deutschen Telekom.

(Abweichende Gebühren bei Anrufen vom Mobiltelefon sind dabei möglich.)

SMS: Oder Sie schicken uns eine SMS mit folgendem Inhalt:

Zeitung AN 01 für Well

Zeitung AN 02 für Limmer

Zeitung AN 03 für Müller

- jeweils an die Nummer 4 20 20.

Der SMS-Versand erfolgt zu Ihren regulären SMS-Tarifen.

Internet: Sie können Ihre Stimmen auch direkt rechts über die Randleiste dieser Seite oder über diesen Link abgeben. Den Zwischenstand der Online-Abstimmung finden Sie ebenfalls auf unserer Internet-Seite.