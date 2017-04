2017-04-11 15:42:22.0

Abstimmung Wer wird Sportler des Monats?

Auch im März suchen die Aichacher Nachrichten wieder den erfolgreichsten Athleten der Region. Zur Wahl stehen diesmal ein Luftgewehrschütze, ein Kegler und eine Handballerin. Von Sebastian Richly

Besondere Leistungen bedürfen einer besonderen Würdigung. Deshalb begeben sich die Aichacher Nachrichten jeden Monat auf die Suche nach dem AN-Sportler des Monats. Sie können bestimmen, wer am Ende ganz oben steht.

Elfmal pro Jahr unterbreiten wir Ihnen drei Vorschläge von Sportlern, die aus der Sicht der Redaktion während der vergangenen Wochen Außergewöhnliches geleistet haben. Im Internet, per Telefon oder SMS können Sie abstimmen (siehe Infokasten).

ANZEIGE

Am Ende des Jahres wird aus den elf Monatssiegern der Sportler des Jahres gewählt. Im neuen Jahr stehen schon die nächsten lokalen Sportasse in den Startlöchern. Im Januar siegte Eisstockschützin Jessica Gamböck vom TSV Kühbach. Im Februar war Tischtennisspieler Lucas Held vom TSV Aichach nicht zu schlagen.

Wer wird Sportler des Monats März? Nicht zu stoppen war im März Luftgewehrschütze Tobias Kein von Gemütlichkeit Todtenweis. In der Gauoberliga A war er vier Rundenwettkämpfe in Folge bester Schütze der Liga. Foto: Markus Kein

Abstimmung: Drei Sportler aus der Region stehen zur Auswahl

Für den Monat März stehen wieder drei ganz unterschiedliche Typen zur Auswahl: Mit dem Luftgewehrschützen Tobias Kein, dem Kegler Josef Heil und der Handballerin Ramona Bscheider bewerben sich drei Sportler um den Titel, die in den vergangenen Wochen bemerkenswerte Leistungen in ihrer Sportart gezeigt haben.

Nervenstark: Luftgewehrschütze Tobias Kein

Nicht zu stoppen war im März Luftgewehrschütze Tobias Kein von Gemütlichkeit Todtenweis. In der Gauoberliga A war er vier Rundenwettkämpfe in Folge bester Schütze der Liga. Mit 393 Ringen stellte er auch den Einzelrekord auf und wurde mit einem Schnitt von durchschnittlich 387,3 Ringen Bestschütze. Am Ende führte er seine Mannschaft fast noch zur Meisterschaft. „Ich habe fleißig trainiert und jetzt zum Schluss lief es wirklich gut“, sagt der 23-jährige Zerspanungsmechaniker, der seit 2005 mit dem Luftgewehr schießt. Doch auch mit der Armbrust ist Kein erfolgreich. Im März nahm er an den Bezirksmeisterschaften teil und darf sich Hoffnungen auf eine Teilnahme an der bayerischen Meisterschaft machen. Über die Nominierung freut er sich sehr: „Das ist richtig cool.“

Treffsicher: Kegler Josef Heil

Grund zum Jubeln hatte Josef Heil mit den Keglern des TSV Aichach in dieser Saison viel. Am Ende holte das Team in der Bezirksklasse Nord souverän den Titel. Der 22-jährige Heil hatte mit seinen Leistungen einen großen Anteil am Erfolg. Mit durchschnittlich 544 Holz belegt die Nachwuchshoffnung ligaweit den fünften Platz und ist die Nummer eins seines Teams. Seine Saisonbestleistung waren 589 Holz. Seit 2007 kegelt Heil im Verein. Zum Sport kam er zufällig: „Ich habe mit Freunden gekegelt und es hat mir viel Spaß gemacht.“ Und das macht es dem Verkäufer aus Unterbernbach bis heute. „Wir hatten nicht unbedingt das Ziel aufzusteigen, aber jetzt ist es umso schöner“, freut sich Heil, der im Abschlussspiel mit 575 Holz ligaweit auf Platz zwei der Spieltagsbesten landete.

Torgefährlich: Handballerin Ramona Bscheider

Mit ihren erst 16 Jahren spielt Ramona Bscheider schon bei den Erwachsenen mit. Genauer gesagt bei den Handball-Frauen des TSV Aichach, mit denen sie gerade die Meisterschaft in der Bezirksoberliga holte. Die meiste Zeit spielt sie aber bei den A-Jugend-Mädels, bei denen sie für die Tore verantwortlich ist. Beim Turnier um die Landesliga-Meisterschaft erzielte sie 19 Treffer in zwei Spielen und stellte sich im entscheidenden Siebenmeter-Werfen aushilfsweise zwischen die Pfosten und hielt den entscheidenden Wurf. Dabei dürfte die 16-Jährige eigentlich noch B-Jugend spielen: „Bei den Erwachsenen habe ich aber noch nicht so oft gespielt“, sagt die Rückraumspielerin. Dort wird sie aber auch künftig aushelfen. Mit der Jugend peilt sie den Aufstieg in die Bayernliga an.

So stimmen Sie ab!

Sie entscheiden, wer AN-Sportler des Monats März wird. Die Abstimmung läuft bis Donnerstag, 20. April, 12 Uhr. Sie können per Telefon, SMS und im Internet abstimmen. Alle drei Methoden werden unabhängig voneinander ausgewertet, danach werden die drei Einzelergebnisse zusammengezählt. So soll ein möglicher Betrug erschwert werden. So können Sie abstimmen:

Telefon

Sie können Ihre Stimme abgeben unter der Nummer:

01375/80 80 54-01 für Kein

01375/80 80 54-02 für Heil

01375/80 80 54-03 für Bscheider

Ein Anruf kostet 14 Cent aus dem

Festnetz der Deutschen Telekom.

(Abweichende Gebühren bei Anrufen

vom Mobiltelefon sind dabei möglich.)

SMS

Oder Sie schicken uns eine SMS mit folgendem Inhalt:

Zeitung AN 01 für Kein

Zeitung AN 02 für Heil

Zeitung AN 03 für Bscheider

- jeweils an die Nummer 4 20 20.

Der SMS-Versand erfolgt zu Ihren regulären SMS-Tarifen.

Internet

Sie können Ihre Stimme auch im Internet abgeben unter

www.aichacher-nachrichten.de/an-sportlerwahl

Vorschaubild anklicken, dann das Foto des von Ihnen ausgesuchten Sportlers, die kurzen Anweisungen befolgen und auf „Abstimmen“ klicken.