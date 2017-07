2017-07-19 00:05:16.0

AbstimmungAichacher Nachrichten Wer wird Sportler des Monats?

Die Von Christian Lichtenstern

Besondere Leistungen bedürfen einer besonderen Würdigung. Deshalb begeben sich die Aichacher Nachrichten jeden Monat auf die Suche nach dem AN-Sportler des Monats. Sie können bestimmen, wer am Ende ganz oben steht. Elf Mal pro Jahr unterbreiten wir Ihnen drei Vorschläge von Sportlern, die aus der Sicht der Redaktion während der vergangenen Wochen Außergewöhnliches geleistet haben. Im Internet, per Telefon oder SMS können Sie abstimmen (siehe Infokasten). Am Ende des Jahres wird aus den elf Monatssiegern der Sportler des Jahres gewählt. Im Januar siegte Eisstockschützin Jessica Gamböck. Im Februar war Tischtennisspieler Lucas Held nicht zu schlagen. Im März triumphierte Handballerin Ramona Bscheider, im April setzte sich Tischtennisspielerin Clara Birzl durch und im Mai Kartfahrer Adrian Limmer.

Im Juni stehen wieder ganz unterschiedliche Sportler zur Auswahl: Stockschütze Luis Merkl, die Dressurreiterin Kim Cronauer und Fußballer Mario Lasnig.