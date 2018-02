2018-02-06 00:04:50.0

Handball-Landesliga Wieder Krimi, aber jetzt gewinnen sie

24:23 gegen TV Gundelfingen war bereits der dritte doppelte Punktgewinn für das Frauenteam des TSV Aichach in bislang vier Spielen in der Rückrunde der Landesliga Von Johann Eibl

Über diese Zwischenbilanz darf wirklich gestaunt werden. Von den ersten vier Rückrundenspielen in der Landesliga Süd haben die Handballerinnen des TSV Aichach nicht weniger als drei siegreich gestaltet. Am Samstag bezwangen sie zu Hause mit dem TV Gundelfingen einen Tabellennachbarn mit 24:23 Toren. Es war mal wieder ein echter Krimi, in dem Aichach nach einer Führung mit fünf Treffern noch mal gehörig ins Zittern geriet.

Der letzte TSV-Treffer ging einmal mehr auf das Konto von Tini Wonnenberg. Es war gewissermaßen ein Geburtstagsgeschenk für ihren Ehemann Thomas, der als Co-Trainer an diesem Spieltag 40 Jahre alt wurde. Wie es um die Moral in der Aichacher Truppe bestellt ist, das kann man wohl an Annabel Weiß ablesen, die am Kiefer getroffen wurde und laut schluchzend am Boden lag. Später griff sie gleichwohl noch mal ins Geschehen ein. Mit Lena Bergbreiter stand diesmal zwar die beste Werferin aufseiten der Gäste. Doch insgesamt war das TV-Team aus dem Landkreis Dillingen mit lediglich zehn Handballerinnen wohl etwas zu klein.

Marleen Bscheider vom TSV Aichach wurde kurz vor Schluss mit Rot ausgeschlossen. Die beiden Schiedsrichter, die keine Zeitstrafen gegen Gundelfingen aussprachen und sich auch bei den Siebenmetern (4:9) nicht gerade als Heimschiedsrichter erwiesen, hatten einen Griff in den Wurfarm einer Gegnerin gesehen. Eine Sperre zieht diese Entscheidung nicht nach sich.

Von einem Spiel „auf der Rasierklinge“ sprach anschließend Aichachs Trainer Martin Fischer. In den letzten Minuten hätte er sich gewünscht, dass sein Team ruhiger zu Werke geht. Was ihm natürlich sehr gut gefiel: Gegner Gundelfingen brauchte nach der Pause beinahe 20 Minuten zum vierten Treffer. „In der ersten Halbzeit haben wir die Aggressivität nicht reingekriegt. Man muss immer bei 100 oder 110 Prozent sein, auch bei einem Tabellennachbarn.“ Coach Fischer lobte auch die Teamleistung und äußerte sich erfreut darüber, dass mit der Unterbrechung an Fasching erst am 24. Februar wieder um Landesliga-Punkte gerungen wird: „Zwei Wochen Pause – das können wir gut gebrauchen.“

TSV Aichach Silke Arnold, Iris Kronthaler (4/1), Annabel Weiß, Verena Merker (2), Tini Wonnenberg (5/3), Johanna Fackler (1), Ramona Bscheider (1), Lina Schrempel (4), Lina Mahl, Marleen Bscheider (1), Iva Vlahinic (6), Lara Leis.

TV Gundelfingen Verena Mörzl, Sofie Hopf, Nicole Kerler (3/1), Cindy Huber (6), Jessica Kling (1), Jana Kling, Sarah Haselmeier, Jennifer Kling (1), Jesula Thomas (3), Lena Bergbreiter (9/4).

Schiedsrichter Bastian (Germering) und Huber (Taufkirchen) Zuschauer 80 Siebenmeter 4:9 Zeitstrafen 2:0 Rote Karte Marleen Bscheider (Aichach/57:04/grobes Foul/ohne Bericht).