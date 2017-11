2017-11-09 11:33:00.0

Schießen-Luftgewehr Willprechtszell zielt bislang am besten

Almenrausch-Schützen führen zur Halbzeit die Bezirksoberliga an.

Die ersten drei Wettkämpfe in der Bezirksoberliga sind bestritten und die Luftgewehrschützen von Almenrausch Willprechtszell stehen ganz oben. Mit 8:1 Punkten und einem Durchschnitt von 1532,33 Ringen dominieren sie bislang die Liga.

Den Auftakt machte das Landkreis-Duell gegen die erfahrenen Schützen aus Gallenbach, die in der vergangenen Saison noch in der Oberbayernliga West schossen. An Nummer eins kämpften Anni Birkmeir und Andrea Fritz um den Sieg. Mit 384:386 holte die Gallenbacherin den Punkt. Auf Position zwei begegneten sich Wolfgang Fritz und Daniel Greppmeir auf Augenhöhe. Nach 40 Schuss stand es 381:381. Beim Stechen holte Fritz mit einer Zehn den Ausgleich. Michael Braunmüller sorgte ebenfalls für ein spannendes Duell gegen Hermann Brandmair. Zum Schluss war es nur ein Ring, der dem Gallenbacher den Punkt sicherte (372:373). Mit einem größeren Abstand holte Thomas Braunmüller den letzten Punkt für die Almenrauschschützen. 380 Ringe reichten gegen die 369 Ringe von Manuel Streim. Den entscheidenden Punkt holte Willprechtszell mit dem besseren Mannschaftsergebnis von 1517:1509 Ringen.

Danach ging es nach Singenbach zum nächsten Absteiger. Auf Position eins holte Albert Zaindl gegen Anni Birkmeir den einzigen Punkt für die Gastgeber (386:383). Wolfgang Fritz setzte sich mit 386 Ringen gegen 382 Ringe von Stefan Aschbichler durch. Thomas Braunmüller holte mit 385 Ringen den nächsten Punkt. Sein Gegner Josef Aschbichler hatte 379 Ringe. Wie am Schnürchen lief es für Michael Braunmüller. Er schoss an diesem Tag ein Topergebnis von 392 Ringen und ließ Sebastian Papperger mit 381 Ringen keine Chance. Das Mannschaftsergebnis von 1546 Ringen war neuer Vereinsrekord und auch das bisher beste Ergebnis in der aktuellen Saison in der Bezirksoberliga Nord-West.

Germania Prittlbach war Gegner Nummer drei für Willprechtszell. Mit einem 4:0 Sieg ließen die Almenrauschschützen nichts anbrennen. Anni Birkmeir setzte sich mit 387:386 Ringen gegen Cornelia Wittmann durch. Wolfgang Fritz holte mit 383 Ringen gegen Michael Zimmerman (375) den nächsten Punkt. Thomas und Michael Braunmüller gewannen ihre Duelle mit 384 und 388 Ringen zu 379 und 377 Ringen von Michael Jelinek und Roland Scholz. 1534 Ringe standen zum Schluss gegen 1517 Ringe von Prittlbach. (AN)