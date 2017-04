2017-04-20 19:56:00.0

Schießen Wo sind all die Armbrustschützen hin?

Gemütlichkeit Todtenweis ist der einzige Verein im Gau Aichach, der die spezielle Disziplin noch ausübt. Woran das liegt und was im Vergleich zum Luftgewehr anders ist. Von Sebastian Richly

Wenn Paul Schapfl mit seiner Armbrust an den Schießstand tritt, sind ihm die Blicke seiner Vereinskollegen bei Gemütlichkeit Todtenweis gewiss. „Was hast du denn da alles dabei?“, fragen meist die Jugendlichen, wenn der 57-Jährige anfängt, Bolzen und Sehnen einzuölen, und sein Sportgerät spannt. Schapfl ist einer der Letzten seiner Art im Schützengau Aichach. Vor einigen Jahren nahmen rund 15 Armbrustschützen bei der Gaumeisterschaft teil, heute ist Schapfl in der Seniorenklasse konkurrenzlos.

Ganz allein ist der Einzelkämpfer nicht. Auch die Jugend in Todtenweis hat das Armbrustschießen im Laufe der Zeit für sich entdeckt. Allen voran die Zwillingsbrüder Markus und Tobias Kein. Die beiden 23-Jährigen haben vor vier Jahren angefangen. Der Vierte im Bund ist Wolfgang Fritz, der mittlerweile in Willprechtszell (Gemeinde Petersdorf) wohnt, aber weiterhin bei Meisterschaften für Todtenweis startet. Die Gaumeisterschaft 2016 schossen die Gemütlichkeit-Schützen unter sich aus, Sportler anderer Vereine nahmen nicht teil. „Das war früher anders, aber heute schießt keiner mehr mit der Armbrust. Wir sind die Letzten in unserem Gau. Bei den Tellschützen in Dasing (Gau Friedberg) wird noch geschossen“, sagt Paul Schapfl, der vor 20 Jahren im eigenen Keller erstmals zum ungewöhnlichen Sportgerät griff. Angefangen hat er allerdings mit dem Luftgewehr. Denn das Armbrustschießen steht selbst in Todtenweis nicht im Vordergrund. Trainiert wird meist vor Meisterschaften. Am Rundenwettkampf nehmen die Gemütlichkeit-Schützen nicht teil: „Das wären viel zu weite Wege, außerdem haben wir alle schon genügend Wettkämpfe mit dem Luftgewehr“, erklärt Schapfl.

ANZEIGE

Darum gibt es so wenige Armbrustschützen

Warum es so wenige Armbrustschützen gibt? Dafür gibt es laut Schapfl mehrere Gründe. Zunächst koste eine gute Armbrust rund 5000 Euro und damit mehr als doppelt soviel wie ein Luftgewehr: „Hinzu kommt, dass die wenigsten Vereine eine Armbrust besitzen und so diese Disziplin erst gar nicht anbieten können“, weiß Schapfl. Er selbst schießt mit seinem eigenen, etwas älteren Modell: „Sie hat bis heute gehalten und außerdem ist sie perfekt auf mich eingestellt.“ Der Umgang mit der Armbrust ist laut Schapfl komplizierter als mit dem Luftgewehr: „Man muss viel länger die Konzentration hochhalten und darf nicht zu früh aufmachen.“ Denn der Pfeil oder Bolzen wird langsamer als eine Kugel abgefeuert. Die Zielscheibe hat dabei die gleiche Größe – 40 Schuss müssen in einer Stunde abgegeben werden. Die Prozedur sei vergleichbar, nur das auf eine Holzzielscheibe mit einem Bleikern geschossen wird. Eine elektronische Auswertung wie bei Gewehr und Pistole ist deshalb auch nicht möglich.

Hinzu kommt, dass der Armbrustschütze nicht nur die Richtung halten, sondern zusätzlich eine Libelle, wie bei einer kleinen Wasserwaage, im Auge behalten muss. „Es ist viel schwerer. Man muss möglichst lange stillhalten“, sagt Schapfl. Überhaupt könne nur ein guter Luftgewehrschütze mit der Armbrust umgehen. „Manche legen die Armbrust auch gleich wieder weg“, sagt Schapfl. Wie schwierig der Umgang ist, wissen auch die Kein-Brüder, die in der LG-Gauoberliga A zu den besten Schützen zählen. „Die Ringzahlen sind mit der Armbrust deutlich niedriger. Wenn man dann wieder das Luftgewehr in der Hand hat, kommt einem das Zielen viel leichter vor“, sagt Tobias, der seit 2005 im Verein schießt. Neben den hohen Kosten, schrecke auch viele die Komplexität ab, sagt Schapfl. Einspannen, einölen und den Bolzen wieder aus dem Bleikern ziehen.

Armbrustschießen: Gemütlichkeit Todtenweis kämpft weiter

Die Faszination ist bei Paul Schapfl bis heute geblieben. Das wird klar, wenn man den 57-Jährigen am Schießstand erlebt. Volle Konzentration und trotzdem hat Schapfl stets ein Lächeln im Gesicht. Wenn der Bolzen dann auch noch in der Mitte der Zielscheibe steckt, umso besser. Deshalb versucht er auch weiterhin, die Jugend für die Disziplin zu begeistern: „Ich bin auch Jugendleiter und natürlich schaut man, wer sich dafür eignet. Dann stehe ich gerne mit Rat und Tat zur Seite und versuche, die Jugendlichen anzuspornen, es zumindest auszuprobieren.“ So wie er es auch bei Markus und Tobias Kein gemacht hat. „Er hat uns viel gezeigt und das Schießen mit der Armbrust beigebracht“, sagt Markus. Mittlerweile sind die Schützlinge ihrem Lehrmeister bezüglich der Ringzahlen überlegen. Bei den Bezirksmeisterschaften in Oberbayern schossen die Zwillingsbrüder, die sich das vereinsinterne Sportgerät teilen, 366 (Markus) und 353 (Tobias) Ringe und machen sich berechtigte Hoffnungen auf eine Teilnahme bei den bayerischen Titelkämpfen. Paul Schapfl erreichte in seiner Klasse 338 Ringe. Er war schon bei vielen bayerischen Meisterschaften dabei: „Das interessiert mich aber nicht mehr so sehr. Ich will jeden Tag mein bestes geben und freue mich, wenn das Resultat passt.“

Und so wehren sich Schapfl und Co. ähnlich wie das gallische Dorf aus den Asterix&Obelix-Comics gegen den Untergang – in dem Fall gegen das Aussterben des Armbrustschießens im Gau Aichach.