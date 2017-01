2017-01-04 09:49:00.0

Laufsport Wohin läuft der Silvesterlauf?

Wie die Gersthofer Traditionsveranstaltung erhalten werden soll und wie es nach dem 50. Lauf weitergeht. Von Oliver Reiser

Nicht die Rekordbeteiligung von 1820 Menschen, die beim 50. Gersthofer Silvesterlauf liefen, joggten, Nordic walkten, wanderten oder an der Hand von Mama oder Papa den Flitzilauf absolvierten und nicht der erstmalige Sieg des aus Eritrea stammenden Asylbewerbers Yossief Tekle (LG Reischenau-Zusamtal) war das dominierende Thema. Hauptsächlich wurde darüber spekuliert, ob und wie es mit der Traditionsveranstaltung weitergeht. Die Abteilung Leichtathletik hatte im Vorfeld des Jubiläums verkündet, den Lauf nicht mehr ausrichten zu wollen. „Wir als Abteilung werden keinen Silvesterlauf mehr ausrichten“, sagte Abteilungsleiterin Nina Probst nach ihrer Wiederwahl im November.

Die meisten der Organisatoren und viele Helfer sind mit dem Lauf in die Jahre gekommen, wollen sich langsam zurückziehen. Aber auch die jüngeren Verantwortlichen sind amtsmüde. „Wir werden keinen 51. Silvesterlauf mehr beantragen“, taten Willi Eßt und Andreas Stahl kund, die seit rund zwei Jahrzehnten an der Spitze des Teams stehen, das den Lauf organisiert. „Für die Zeitnahme würden wir aber nach wie vor zur Verfügung stehen.“ Abteilungskassier Jürgen Taryne sagt: „Lieber machen wir nach dem 50. Lauf Schluss, und zwar geordnet.“ Der Ausfall an Einnahmen könnte durch einen eigenen Abteilungsbeitrag ausgeglichen werden.

Gersthofer Silvesterlauf: Die Läufer glauben nicht an das Aus

Die Schar der treuen Läuferinnen und Läufer, die alljährlich in das „bayerische Sao Paulo“ pilgern, wollten diese Hiobsbotschaften nicht glauben. „Ich bin heute nach Gersthofen gekommen, um noch einmal zu laufen, bevor es den Silvesterlauf nicht mehr gibt“, wollte es auch Rainer Schupp, zu Bayernliga-Zeiten Handball-Torhüter beim TSV Gersthofen, nicht wirklich glauben. „Der Silvesterlauf gehört zu Gersthofen und zu unserem Verein“, konstatierte Werner Friedl, der Chef der LG Zusam, die mit Tobias Gröbl in den vergangenen sechs Jahren den Sieger gestellt hatte.

Und auch in der Stadt Gersthofen schrillten die Alarmsignale. „Das geht gar nicht!“, sagte Bürgermeister Michael Wörle gegenüber unserer Zeitung: „Der Silvesterlauf ist eine Marke für Gersthofen mit überregionaler Bedeutung.“ Um diese Aussage zu unterstreichen, hat er sich beim 50. Silvesterlauf selbst an den Start begeben. „Silvesterlauf 2017“ lautete der Name seines Teams, der auf den Trikots prangte. „Jeder kann in dieser Mannschaft mitmachen“, sagt Wörle zweideutig. Ein Indiz, dass es die Traditionsveranstaltung auch im kommenden Jahr geben wird?

„Es haben Gespräche mit der Stadt stattgefunden und es werden weitere folgen“, beruhigte TSV-Präsident Hinrich Habenicht noch vor dem Start die besorgte Läuferschar. „Die Lösung sollte dann so aussehen, dass auch die Zukunft der nächsten drei, vier, fünf Silvesterläufe gesichert ist.“ In dieselbe Kerbe schlägt Bürgermeister Michael Wörle: „Wir werden in den nächsten Tagen in Ruhe über die Zukunft des Silvesterlaufes sprechen.“

Nachdem die Abteilung Leichtathletik den Lauf definitiv nicht mehr gesamtverantwortlich ausrichten werde, müssten die Stadt und der TSV die künftigen Rahmenbedingungen prüfen. „Die Stadt Gersthofen wird versuchen, ihren Beitrag zu leisten, dass der Lauf weiterlaufen kann, aber es bleibt eine Veranstaltung des TSV Gersthofen“, so Wörle gegenüber unserer Zeitung. „Ich würde mir wünschen, dass die Stadtmeisterschaft mit der größten Beteiligung von Gersthofer Bürgern ein weiteres Mal stattfindet.“ Vielleicht könne man ja schon beim Neujahrsempfang des TSV Gersthofen am Freitag, 13. Januar, Konkretes verkünden, wie es mit dem Gersthofer Silvesterlauf weiterläuft.