2017-05-29 18:23:23.0

Radsport Zahlreiche Radler touren durch Kreis

Über 500 Teilnehmer gehen bei der vierten Auflage der Radtourenfahrt Wittelsbacher Land an den Start. Viele Familien sind dabei, dennoch ist die Leistungsroute am beliebtesten. Von Melanie Nießl

Bei sonnigen Temperaturen starteten knapp 500 Teilnehmer bei der alljährlichen Rad-Tourenfahrt durchs Wittelsbacher Land. Viele Profis, Hobbyradler aber auch Familien mit Kindern waren dabei.

Fünf verschiedene Touren wurden vom RSC Aichach auch in diesem Jahr für die Radsportler angeboten. Von der kleinen Familientour über 32 Kilometer bis hin zur Leistungstour mit 154 Kilometern. Schon in der Früh um 5.15 Uhr startete der erste Radler – bis zum Nachmittag konnten die Teilnehmer ihre Tour beginnen. Zur Stärkung für zwischendurch gab es unterwegs verschiedene Verpflegungsstellen in Dasing, Aindling und Rettenbach, die Essen und Trinken für die Sportler anboten. Mit knapp 200 Teilnehmern war die Leistungstour die beliebteste. Der Vorsitzende des gastgebenden RSC Aichach, Reinhold Eigner, war sehr zufrieden: „Aus ganz Bayern sind die Sportler angereist und es war gut für uns, dass es in diesem Jahr keine vergleichbare Veranstaltung an dem Tag gab“, so Eigner: „Auch sehr viele Familien mit Kindern sind gestartet. Wenn das Wetter passt, klappt es, auch die Familien zum Radfahren zu begeistern.“ Knapp 50 Helfer des RSC Aichach kümmerten sich um die Streckenschilder, die Verpflegungsstellen sowie den Auf- und Abbau: „800 Wegweiser wurden von vier Autos aufgestellt und auch die Schildertrupps waren fleißig unterwegs, um den Verkehr zu regeln“, erzählt Eigner. „Alle Aufgaben sind verteilt worden und jeder trägt seinen Teil bei, dass das ganze Rund läuft.“ Die gut beschilderten Strecken führten von Aichach über verschiedenste Ortschaften wie Sielenbach, Dasing und Aindling bis hoch nach Unterbaar. Start- und Endpunkt war jeweils das Aktivita Fitnessstudio im Ecknacher Gewerbegebiet, das auch Duschmöglichkeiten für die Sportler anbot.

Familie Keraosch ist zum zweiten Mal dabei

Auch Familie Keraosch aus Aichach nahm an der Rad-Tourenfahrt Wittelsbacher Land teil. Zum zweiten Mal ging die Familie bei dem sportlichen Event am Start. Michael Keraosch radelte mit seinen zwei Kindern die Familientour, während Cornelia Keraosch sich der 90 Kilometer langen „Funtour“ zuwandte. Knapp 2,5 Stunden war die Familie im Landkreis-Norden unterwegs. „Es war eine hervorragende Strecke, bei der wir sehr viel Spaß hatten mit tollen Verpflegungsstellen. Die Radtour ist bei uns ein fester Termin und wir werden auch im nächsten Jahr wieder daran teilnehmen“, so Michael Keraosch.

2014 startete der Fahrradclub seine erste Radtour und auch für das nächste Jahr möchten der RSC wieder eine Veranstaltung auf die Beine stellen. Dann könnte sich laut Eigner die Streckenführung ändern.