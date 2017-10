2017-09-03 07:58:00.0

Fußball-Bezirksliga Zeigt der BCA sein Auswärtsgesicht?

Auf fremden Plätzen ist Adelzhausen noch unbesiegt. In Lauingen ist die Elf von Trainer Peter Eggle nicht nur deshalb Favorit. Dennoch gibt es Baustellen.

Vor einer sehr unangenehmen Aufgabe steht der BC Adelzhausen am Sonntag, wenn er um 15 Uhr zum FC Lauingen reisen muss. Der FC steht mit drei Punkten auf dem vorletzten Platz und muss zwingend punkten, um den Anschluss an das Mittelfeld nicht schon frühzeitig zu verlieren. Beim BCA könnte man sich dagegen durch einen Sieg wieder Luft nach hinten verschaffen. Ein hart umkämpftes Spiel ist zu erwarten.

In Adelzhausen kehrte vergangene Woche deutlich Ernüchterung ein nach der deftigen 0:4-Abfuhr gegen den TSV Gersthofen. Vier Tore in 23 Minuten zu kassieren, alle vor der Pause, das hat es wohl selten am Römerweg gegeben. Dabei deckte Gersthofen einmal mehr die Defensivprobleme beim BCA auf, welche man seit Saisonbeginn noch nicht in den Griff bekommen hat. Dieses Mal wurden diese bestraft im Vergleich zur Vorwoche. Das sieht auch Trainer Peter Eggle so: „Gersthofen haben wir intensiv besprochen und ist somit abgehakt für uns. Jetzt gilt es in Lauingen wieder eine deutliche Leistungssteigerung zu zeigen“, fordert der Spielertrainer.

ANZEIGE

Der BCA scheint aber auch in der neuen Saison bei seinen Heimspielen Probleme zu haben, nur einen Punkt gab es aus drei Spielen, wobei die Gegner mit Meitingen und Gersthofen natürlich schon gehoben waren. Auswärts dagegen läuft es richtig gut, sieben Punkte aus drei Auftritten stehen zu Buche. Und in Lauingen sollen nun die nächsten Zähler dazu kommen. „Wenn wir jetzt wieder gewinnen, ist alles in Ordnung und die Niederlage gegen Gersthofen vergessen“, spricht Abteilungsleiter Jürgen Dumbs. Im Auwaldstadion wartet aber ein hartes Stück Arbeit auf den BCA. Lauingen bezog zuletzt gegen Ecknach (0:3) und Hollenbach (1:6) klare Niederlagen und machte unter der Woche seinen Kapitän Markus Nsouli zu seinem neuen Spielertrainer. An Motivation wird es gegen den BCA nicht fehlen, einerseits will der FC Wiedergutmachung betreiben und braucht dringend Punkte, andererseits durfte der neue Coach sicherlich etwas frischen Wind rein bringen. Der BCA darf sich jedenfalls auf einen unangenehmen Gegner einstellen, der alles in die Waagschale schmeißen wird.

„In Lauingen sind vor allem Laufbereitschaft und Aggressivität in den Zweikämpfen gefragt. Wenn wir diese besser einbringen als der Gegner, werden wir gewinnen“, ist sich Dumbs sicher.

Personell kann der BCA wieder auf die Urlauber Patrick Schuch und Michael Leicht zurückgreifen. Elias Maurer muss wahrscheinlich arbeiten, Konstantin Miesl ist im Urlaub und Co-Trainer Adrian Postolica weiterhin verletzt. (jüd)