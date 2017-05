2017-05-16 00:04:48.0

Schießen Zielschießen um den Sieg in Aindling

Beim Wettbewerb der Verwaltungsgemeinschaft geht es eng zu

Die Schützen von Eichenlaub Eisingersdorf haben beim 29. Schießen der Verwaltungsgemeinschaft Aindling abgeräumt. Gleich mehrere Wanderpokale nahmen sie mit nach Hause.

Insgesamt 127 Teilnehmer der Schützenvereine aus Aindling, Todtenweis und Petersdorf gingen beim Turnier der Wildschützen an den Start. Geschossen wurde jedoch in Willprechtszell, da dort mehr Schießstände zur Verfügung standen. Bei den Luftgewehr-Schützen erzielte Christian Berger (Willprechtszell) mit 11,0 Punkten (192 Ringe und 3,0-Teiler) das beste Einzelergebnis. Zweiter wurde Helmut Braunmüller (Willprechtszell mit 26,6 Punkten vor Stefan Koch (Eisingersdorf) mit 36,4 Punkten. In der Mannschaftswertung, bei der jeweils die besten sieben Schützen gewertet wurden, belegten die Almenrauschschützen aus Willprechtszell Platz eins (325,0 Punkte) vor Eichenlaub Eisingersdorf (567,3) und Gemütlichkeit Todtenweis (573,5). Bei den Pistolenschützen erzielte Anna Birkmeir (Willprechtszell) mit 106,2 Punkten das beste Einzelergebnis vor Wilhelm Rittler (Eisingersdorf) mit 119,8 Punkten und Anton Kreisl (Todtenweis) mit 130,5 Punkten. Die Mannschaftswertung gewann Eisingersdorf (748,3 Punkte) vor Willprechtszell (1023,8 Punkte) und Gemütlichkeit Todtenweis (1159,8 Punkte). Bei der Jugend gewann Anna-Lena Koch (Eisingersdorf) mit 46,0 Punkten vor Fabian Wittmann (Todtenweis) mit 86,1 Punkten und Paula Schapfl (Todtenweis). Die Mannschaftswertung ging mit minimalem Vorsprung an Eisingersdorf (435,4 Punkte), gefolgt von Gemütlichkeit Todtenweis mit 435,9 Punkten. Den dritten Platz belegte Almenrausch Willprechtszell.

Die von der Verwaltungsgemeinschaft gestifteten Wanderpokale wurden an die Siegervereine übergeben. Den Luftgewehrpokal darf Almenrausch Willprechtszell nach dem dritten Sieg nun behalten. Weitere Pokale gingen an die Bestschützen der jeweiligen Disziplinen. (tks)