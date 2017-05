2017-05-16 00:05:13.0

Kartfahren Zwei Aichacher fahren vorneweg

In Günzburg zeigen die Piloten des MC Aichach starke Leistungen. Leon Ehleider und Jim de la Vigne stehen ganz oben

Jubel bei den Kartfahrern des MC Aichach. Beim Rennwochenende des RC Günzburg gingen gleich vier Motorsportler aus der Paarstadt an den Start, zwei Mal standen die MCA-Fahrer ganz oben auf dem Podest.

Nach dem ersten Wertungslauf in der Klasse K2, in der Elias Schwarzmeier und Leon Ehleider antraten, entschieden sich die Verantwortlichen, von Regen- auf Trockenreifen (Slicks) zu wechseln. Was sich leider als falsche Entscheidung herausstellte. Der kurz darauf einsetzende Regen würfelte so das komplette Starterfeld durcheinander. Schwarzbauer, der im ersten Wertungslauf eine Pylone umwarf, wurde Sechster. Ein Podestplatz wäre ohne die zwei Strafsekunden möglich gewesen. Leon Ehleider fuhr konzentriert und fehlerfrei, kam trocken durch den zweiten Wertungslauf und wurde Sieger seiner Klasse mit fast drei Sekunden Vorsprung. Für die Klasse K3 wurden wieder Regenreifen aufgesteckt. Beim Warmfahren wurde dann eines der beiden Karts beschädigt. Nach längeren Reparaturversuchen wurde die Klasse mit nur einem Kart gestartet. Massimo Ziegler startete als Erster und blieb an einer Wende an einer Pylone hängen, sie kostete ihn den Sieg. Er kam als Dritter ins Ziel. Teamkollege Jim de la Vigne ging als vierter Aichacher an den Start. Wie sein Vereinskollege Leon Ehleider zeigte er schnelle und fehlerfreie Läufe. Am Ende jubelte auch de la Vigne über den Sieg in der Klasse K4.