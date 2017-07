2017-07-20 00:05:57.0

Stockschießen Zwei Meisterschaften kompensieren einen Abstieg

Kühbachs Vierte in der Bayernliga und zweites Frauenteam künftig in Landesliga

In der Vorrunde blieben Kühbachs Bayernligisten unter ihren Möglichkeiten. In der Rückrunde konnten die Stockschützen-Teams die in sie gesetzten Erwartungen größtenteils erfüllen. Bei ihren siebten Platz schnupperte die zweite Mannschaft zeitweise sogar Aufstiegsluft, während die abgeschlagene Dritte eine ausgeglichene Rückrunde verzeichnen konnte, die den Abstieg jedoch nicht verhinderte. Diesen Abstieg kompensierte aber zeitgleich die Vierte mit ihrem Bayernligaaufstieg. Das gute TSV-Abschneiden vervollständigte die zweite Damencrew mit dem Aufstieg in die Landesliga.

Mit zwei doppelten Punktgewinnen eröffnete Kühbach II vor heimischer Kulisse seine Bayernligarückrunde. Den verheißungsvollen Auftakt machten die beiden späteren Aufsteiger Surheim (8:20) und Feldkirchen (13:13) rasch wieder zunichte. Doch das TSV-Quintett um Franz Krepold, Wili Westermeier, Armin Hahn, Manfred Schrittenlocher und Stefan Bscheider gab sich noch nicht geschlagen. Siege gegen Simbach, Wörth und Sigmertehausen ließen nochmals Hoffnung aufkeimen, die jedoch abermals durch zwei Partien gegen Peiting (5:23) und Haslangkreit zunichtegemacht wurden. Ein ausgeglichenes Schlussdrittel ergab letztlich Platz sieben. Nach dem Vorrundendebakel mit nur drei Pluspunkten war bei Norbert Engels, Frank Simmerbauer, Paul Eberl und Daniel Braunmüller Rehabilitation angesagt. Und tatsächlich entpuppten sich die Spiele der Dritten erfolgreicher als zur Vor-runde. Ein durchwachsener Turnierverlauf bescherte ihnen dies-mal zwar dreizehn Pluspunkte, die aber trotzdem nicht reichten, um den drohenden Abstieg zu entgehen.

1. EC Surheim II 37:19

2. EC Feldkirchen 35:21

3. TuS Engelsberg 35:21

4. EC Haslangkreit 33:23

5. TSV Breitbrunn 31:25

6. TSV Peiting II 30:26

7. TSV Kühbach II 30:26

8. ESV Hittenkirchen 29:27

9. EC Sigmertshausen 26:30

10. SV Wörth 26:30

11. EC Irging Simbach 24:32

12. SV Linde Tacherting 24:32

13. SpVgg Lagerlechfeld 23:33

14. TuS Töging 21:35

15. TSV Kühbach III 16:40

Eine Rückrunde wie aus dem Bilderbuch gelang der Kühbacher Vierten um Herbert Gaßmair, Thomas Götz, Xaver Fendt und Hans Asific. In Buchloe mit dem zweiten Platz ins Titelrennen gestartet, setzten die TSVler ungebremst ihren Erfolgsweg aus der Vorrunde fort. Ausschlaggebend vor allem ihr konsequentes Offensivspiel. Nachdem zu Beginn die ärgsten Konkurrenten EC Augsburg (17:13) und Weißenhorn (14:10) aus dem Weg geräumt worden waren, war der Weg frei zum Meistertitel.

1. TSV Kühbach IV 44:12

2. SV Untermeitingen 36:20

3. EC Augsburg 36:20

4. TSV Schondorf II 34:22

5. ESC Weißenhorn 31:25

6. VfB Oberndorf 30:26

7. FSV Eching 27:29

8. TSV Pähl 26:30

9. VSC Donauwörth 25:31

10. FC Gundelfingen 25:31

11. EC Haslangkreit II 25:31

12. TSV Schondorf I 24:32

13. SF Windach 23:33

14. SC Riederau 18:38

15. TSV Moorenweis 16:40

Gespannt war man auf das Abschneiden der zweiten Damenmannschaft in der Bezirksoberliga. In einem spannungsgeladenen Rennen zeigten Helga Salvamoser, Jessica Gamböck, Heidi Trabelsi Irmgard Baumgartner und Leni Simmerbauer, dass die zahlreichen Trainingseinheiten nicht umsonst waren. Angeführt von Ex-Welt- und Europameisterin Jessica Gamböck, die glänzend Regie führte, behielten sie auch im letzten Spiel gegen Wertingen die Nerven und holten mit einem 16:8-Sieg Titel und Landesligaaufstieg. (aira)

1. TSV Kühbach II 14:4

2. TSV Wertingen 14:4

3. SV Erlbach Pfaffenhofen 12:6

4. TSV Weilach 12:6

5. DJK Sandizell 10:8

6. SV Untermeitingen 8:10

7. SV Überacker 6:12

8. ESV Gersthofen 6:12

9. AS Griesbeckerzell 6:12

10. SV Unter/Oberbrunn 2:16